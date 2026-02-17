Los acontecimientos en torno a Warner Bros. Discovery se han acelerado de forma notable en los últimos días. El consejo de administración ha decidido reabrir las conversaciones con Paramount, después de obtener una exención temporal de Netflix que permite negociaciones limitadas. Paralelamente, el consejo rechazó formalmente la propuesta revisada de Paramount y fijó el 23 de febrero como fecha límite para recibir una oferta final y mejorada.

Aun así, la dirección mantiene su recomendación: aceptar la propuesta de Netflix, argumentando que ofrece mayor previsibilidad y una probabilidad de cierre significativamente más alta.

Paramount sube la apuesta por Warner

Paramount ha comunicado su disposición a elevar su oferta hasta 31 dólares por acción, frente a los 30 dólares anteriores. Esto implica una valoración total superior a 108.000 millones de dólares, incluyendo deuda, y cubre la totalidad del portafolio de Warner Bros. Discovery: televisión, noticias, estudios y activos digitales.

La propuesta incorpora elementos diseñados para mejorar su atractivo financiero:

Compensación trimestral para los accionistas si el cierre se retrasa.

Cobertura de los 2.800 millones de dólares de penalización por romper el acuerdo con Netflix.

En términos nominales, la oferta de Paramount es claramente más elevada.



Netflix ofrece menos dinero, pero más certidumbre

La propuesta de Netflix tiene una estructura distinta. Se centra en:

las operaciones de estudio,

el segmento de streaming,

y una transacción valorada entre 82.000 y 83.000 millones de dólares, con un precio aproximado de 27,75 dólares por acción.

Aunque el precio es menor, la oferta destaca por una estructura mayoritariamente en efectivo, términos ya acordados, menor complejidad regulatoria y mayor claridad en la ejecución.

Según el consejo de Warner Bros. Discovery, esto se traduce en mayor certeza de cierre, un factor clave en operaciones de esta magnitud.

Riesgo regulatorio: el factor que podría inclinar la balanza en la guerra

Una adquisición completa por parte de Paramount podría requerir una revisión antimonopolio más compleja, dado el solapamiento en televisión, noticias y distribución. En cambio, la operación más limitada de Netflix presenta menor riesgo regulatorio, lo que aumenta su atractivo desde la perspectiva del consejo.



El mercado anticipa una posible guerra de ofertas entre Netflix y Paramount

La situación actual implica incertidumbre continua y elevada volatilidad. Los inversores evalúan la posibilidad de que Paramount presente una oferta formalmente superior, lo que podría:

impulsar las acciones de Warner Bros. Discovery,

aumentar la presión sobre Netflix,

y desencadenar una guerra de ofertas.

Netflix conserva el derecho a igualar o revisar su propuesta, lo que añade más tensión a la negociación.

¿Qué factores pueden influir en el desenlace?

A medio plazo, el resultado dependerá de:

El nivel final y la estructura de la oferta de Paramount. La evaluación del consejo sobre si realmente supera la propuesta de Netflix. La postura de las autoridades regulatorias.

Si Paramount no presenta una oferta claramente superior y totalmente financiada, el mercado podría volver al escenario base: finalización del acuerdo con Netflix.

Por el contrario, una propuesta sustancialmente mayor podría forzar un cambio en la recomendación del consejo y abrir una nueva ronda de negociaciones.

Precio vs. riesgo: la tensión clásica en fusiones y adquisiciones

La situación refleja un dilema habitual en operaciones corporativas: maximizar el precio o minimizar el riesgo de ejecución.

Algunos inversores priorizan la valoración más alta de Paramount.

Otros prefieren la estabilidad y previsibilidad de Netflix.

Hasta la votación del 20 de marzo de 2026, es razonable esperar volatilidad elevada y fuertes reacciones del mercado ante cualquier novedad.



