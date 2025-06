El azúcar se hunde a mínimos de los últimos cuatro años 📉

El aumento de la oferta en el mercado del azúcar hunde la materia hasta mínimos de 4 años. El mercado del azúcar está bajo presión debido a un aumento en la oferta mundial, impulsado por los principales productores de caña de azúcar como India, Brasil y Tailandia. Los patrones climáticos de este año apuntan a abundantes lluvias monzónicas, que se espera que impulsen las cosechas en India (el mayor productor del mundo) y Tailandia (el mayor exportador) para la temporada 2025/2026. Precio del azúcar Los precios del azúcar oscilan dentro de un canal de precios relativamente estrecho y descendente. El soporte se sitúa alrededor de los 16 dólares, según las reacciones previas del precio. La resistencia clave se encuentra en el rango de 16,6 a 16,8%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Informe del comercio del azúcar El mercado del azúcar ha entrado en una fase de clara distribución por parte de los fondos especulativos, que están reduciendo las posiciones largas y aumentando las cortas. Mientras tanto, los coberturistas comerciales que se preparan para la entrega física se están posicionando para una mayor volatilidad: tanto las posiciones largas como las cortas están aumentando. Este tipo de posicionamiento suele indicar una posible reversión del mercado o un período de mayor volatilidad, especialmente cuando hay una alta concentración de posiciones cortas entre los principales participantes. Los fondos especulativos (no comerciales) muestran signos de nerviosismo Se ha observado un descenso continuo en las posiciones largas especulativas, con una reducción de 18.285 contratos hasta un total de 199.061, una clara señal de la pérdida de confianza en futuras subidas de precios.

Al mismo tiempo, las posiciones cortas entre los operadores no comerciales han aumentado en 9.341 contratos, lo que indica que los fondos de cobertura apuestan activamente por una caída de precios.

Como resultado, la posición neta de los operadores no comerciales se ha reducido en más de 27.000 contratos, cambiando su postura de alcista a una más neutral. Actividad entre comerciales (coberturas físicas) Los participantes comerciales aumentaron sus posiciones largas en 12.589 contratos, mientras que las posiciones cortas también aumentaron en 12.269. Esto refleja una cobertura activa en ambos lados del mercado y sugiere expectativas de mayor volatilidad, sin un sesgo direccional claro para los precios spot del azúcar. En general, la posición neta entre los comerciales disminuyó solo ligeramente, lo que sugiere una modesta inclinación hacia la protección contra el riesgo a la baja. Disminución general del compromiso especulativo El total de posiciones "reportables" (No Comerciales + Comerciales + Spreading) disminuyó en 24.131 contratos, lo que contribuyó a una caída del interés abierto total de 25.659 contratos, lo que indica una fuga de capital especulativo del mercado azucarero. Las posiciones largas y cortas están ahora prácticamente equilibradas: 807.401 frente a 803.316 (una diferencia marginal de tan solo el 0,5%). Los 8 operadores más importantes controlan más del 31% del total de posiciones cortas y el 26% del total de posiciones largas, lo que sugiere una importante concentración de riesgo en el lado corto. En términos netos, los 8 principales tenedores de posiciones cortas representan el 21,2% del mercado, en comparación con solo el 17% de los mayores tenedores de posiciones largas. Esto podría servir como una señal contraria, lo que implica que el mercado podría estar excesivamente inclinado hacia expectativas bajistas. Fuente: CoT, CFTC

