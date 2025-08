El Banco Sabadell encara una semana clave en la OPA de BBVA

Los accionistas de Banco Sabadell enfrentan esta semana una decisión clave para el futuro de la entidad. La entidad iniciará el miércoles a las 10.00 horas una junta convocada para solicitar que aprueben la venta de la filial británica TSB Bank al Banco Santander por 2.650 millones de libras (unos 3.100 millones de euros al cambio actual) y escasas horas después, a las 13.00 horas, arrancará una segunda con la propuesta de que destinen 2.500 millones de euros al cobro de un dividendo extraordinario cuando se ejecute la operación. Estas operaciones, que llegan después de la presentación de resultados del banco, podrían añadir presión para el BBVA y su OPA sobre la entidad catalana. ¿Qué esperar? Semana clave para la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell En principio, ambas operaciones deberían ser aprobadas. El Banco Sabadell propone una transacción atractiva. Hay que resaltar que la venta de TSB se produce a un múltiplo superior a las 11 veces beneficios estimados para este 2025. Esto nos parece un múltiplo alto y atractivo para Sabadell, lo que hace más razonable la venta y nos sigue haciendo pensar que estamos en el final del ciclo alcista bancario. Esta misma semana, además, debería de asistir a un nuevo recorte de tipos por parte del Banco de Inglaterra, y la situación económica del país muestra señales de debilidad. En conclusión, a estos precios, sí que creemos que la venta genera valor para el accionista de Sabadell. La operación además reorienta hacia su mercado principal y distribuye la mayor parte de los beneficios a los inversores. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El mensaje que darían los accionistas al aprobar ambas operaciones a BBVA es que para que acudan a la OPA tendrían que subir la oferta para cubrir la prima negativa, ya que la fusión ya no la justifica. Los incentivos actuales para aceptar la OPA son reducidos y los accionistas tendrían que esperar mínimo 3 años para ver sus frutos. Además, Sabadell se está defendiendo bien con ese incremento de la remuneración al accionista, y los números del pasado trimestre eran una bola de partido que la entidad ha sabido ganar. Por el lado de BBVA, tampoco vemos clara la operación. El atractivo para el banco es menor y el margen de seguridad ante cualquier evento sería muy reducido. Esta estrategia sería arriesgada para la entidad vasca, teniendo en cuenta que la banca se encuentra en un pico de ciclo y los múltiplos ya son muy elevados. En nuestra opinión, el veto a la fusión por parte del Gobierno ha sido lo que ha reducido considerablemente las posibilidades de éxito de la OPA, ya que, aunque sea temporal, la operación pierde sentido económico y atractivo para los accionistas, que no dejan de fijarse en el corto plazo y en la remuneración directa a través de dividendos o recompras.



