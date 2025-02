El beneficio del Banco Santander crece un 11%

El Banco Santander (SAN1.ES) ha presentado esta mañana sus resultados del cuarto trimestre del 2024 y del año completo. La entidad sigue siendo la más importante de nuestro país y sus resultados suelen condicionar el comportamiento del sector. ¿Cuáles han sido las cifras clave? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Opinión del Equipo de Análisis de XTB España de los resultados de Banco Santander El Banco Santander ha presentado unos resultados del cuarto trimestre del año 2024 que han superado las expectativas tanto en márgen de intereses como en beneficio neto. En concreto, el beneficio del Banco Santander ha experimentado un crecimiento del 11% en el cuarto trimestre, mientras que el margen de intereses se disparó un 7,9%. De este modo, el beneficio del Banco Santander se ha situado en 3.265 millones de euros para el último trimestre del año, lo que le ha permitido aumentar el beneficio total del año en un 14%, hasta los 12.574 millones de euros. La compañía ha conseguido paliar las bajadas de tipos de interés con un aumento del número de clientes en el cuarto trimestre y con su consiguiente aumento de recursos de la clientela. Además, ha conseguido mantener el margen neto de intereses sobre activos medios por encima de los niveles del año anterior. Estos resultados suponen un espaldarazo a las subidas del sector de los últimos días. Sin embargo, pensamos que se tratan de los últimos grandes resultados de Banco Santander y del resto del sector, debido a que esperamos que el volumen de crédito creado no consiga compensar la caída del margen de intereses. Esto lo achacamos a que esperamos un ciclo intenso de bajadas de tipos por parte del BCE y al rígido mercado hipotecario en España, que no permite incrementar el volumen de crédito de manera sana. De hecho, Santander no ha conseguido aumentar el volumen de crédito total debido a las amortizaciones anticipadas.

