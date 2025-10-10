La última sesión bursátil de la semana tiene un sentimiento positivo en el mercado de valores estadounidense. En estos momentos, el S&P 500 sube un 0,2% mientras que el Dow Jones es el más alcista de Wall Street, con un +0,35%.

El cierre del gobierno estadounidense continúa, y los alcistas intentan recuperarse del retroceso de ayer, que se produjo tras el fracaso del Senado en aprobar proyectos de ley de financiación gubernamental y la comparecencia de bajo impacto de Jerome Powell, presidente de la Fed. Dado que el prolongado impasse presupuestario sigue impidiendo la publicación de datos oficiales del gobierno, los inversores prestan mayor atención a los informes de las instituciones privadas.

Empieza la presentación de resultados trimestrales

Los informes trimestrales suponen un catalizador positivo, dado que las cuatro empresas del S&P 500 que han informado esta semana superaron las previsiones tanto en beneficios por acción (BPA) como en ingresos.

Constellation Brands: resultados fiscales del segundo trimestre mejores de lo esperado, a pesar de la disminución de las ventas de cerveza.

resultados fiscales del segundo trimestre mejores de lo esperado, a pesar de la disminución de las ventas de cerveza. McCormick: las ventas al consumidor aumentaron un 4% interanual, aunque los márgenes siguen bajo presión.

las ventas al consumidor aumentaron un 4% interanual, aunque los márgenes siguen bajo presión. PepsiCo: sus beneficios superaron las estimaciones y los ingresos aumentaron un 2,7%, con un rendimiento dispar en los segmentos.

sus beneficios superaron las estimaciones y los ingresos aumentaron un 2,7%, con un rendimiento dispar en los segmentos. Delta Air Lines: los resultados del tercer trimestre superaron las expectativas, con sólidas previsiones para el cuarto trimestre.

El ritmo de los informes corporativos se acelerará significativamente. Fastenal dará inicio a las publicaciones el lunes, seguido el martes por una serie de importantes bancos: JPMorgan, Johnson & Johnson, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock y Citigroup. El miércoles se publicarán los resultados de Bank of America, Morgan Stanley y Abbott. El jueves será el turno de Charles Schwab, BNY Mellon y U.S. Bancorp, mientras que la semana concluirá el viernes con American Express.

Cotización del S&P 500

¿Cómo invertir en el S&P 500?



