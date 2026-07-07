El carry trade sobre el yen japonés cobra fuerza

Peligro de estampida en los mercados: Si el yen se fortalece, los inversores huirán en masa para cerrar sus deudas; un riesgo de efecto dominó que ya en agosto de 2024 provocó un desplome del 12,4% en el Nikkei en un solo día.

Yen en mínimos de los 80: Este bucle de venta masiva ha hundido la divisa japonesa a niveles de hace 40 años, acumulando el mayor volumen de posiciones bajistas por parte de los fondos desde 2007.

Los movimientos en los tipos de interés que vemos a nivel mundial dejan grandes oportunidades para muchos hedge funds. Y una de ellas, ya muy observada por el mercado, es el dólar-yen japonés. Hablamos del conocido carry trade.

La mina de oro del carry trade

El carry trade es un arbitraje entre tipos de interés que generalmente consiste en endeudarse en la divisa en el que los tipos de interés están más bajos e invertir ese capital en la divisa donde los tipos de interés están más altos. En el caso del dólar-yen, los inversores se endeudan en yenes para invertir en bonos americanos, que pagan un mayor tipo de interés.

Este movimiento se retroalimenta. Mientras más yenes se pidan endeudados para posteriormente comprar dólares (vender yenes), mayor debilidad muestra el yen japonés. Y mientras más siga debilitándose el yen, más atractivo va cobrando el arbitraje (un yen que se abarata me permitirá después pagar mi deuda con mayor comodidad). Este movimiento ha llegado a tal punto que el yen está en sus niveles más bajos contra el dólar desde mediados de la década de los 80. Además, según recoge Bloomberg, las posiciones cortas de los hedge funds en el yen son las más elevadas desde el 2007.

Pero cuidado, porque esta estrategia tiene también su riesgo. El principal riesgo de esta estrategia es que por algún motivo el yen empiece a fortalecerse. De esta manera, tus ganancias por la diferencia de los tipos de interés empiezan a deteriorarse a medida que necesitas más dólares para pagar tu deuda en yenes. Esto puede causar un movimiento en cascada en el que muchos inversores salgan del carry trade en masa para no afrontar pérdidas, lo que alimenta mucho más las caídas del dólar y la fortaleza del yen. En agosto del 2024 ya vimos un movimiento de estas características que hizo temblar al mercado. El Nikkei japonés sufrió una caída del -12,4% en un solo día y el S&P 500 del -3%. En esa ocasión el pánico se disolvió rápido, pero esto no tiene qué pasar siempre.



