Un hedge fund es una institución de inversión colectiva que intenta maximizar la rentabilidad independientemente de la tendencia del mercado . Estos instrumentos pueden alcanzar altas rentabilidades, pero también presentan múltiples riesgos. En este artículo, repasamos cómo funcionan.

Los hedge funds, también conocidos como fondos de inversión libre, son fondos de inversión alternativa que se caracterizan por su potencial para obtener grandes rentabilidades y su alto nivel de riesgo. Estos instrumentos han ganado popularidad en los últimos años, pero ¿cuáles son sus principales características y en qué se diferencian de los fondos tradicionales?

¿Qué es un hedge fund?

Los hedge funds son, básicamente, instituciones de inversión colectiva que intentan maximizar la rentabilidad independientemente de la tendencia del mercado. Estos fondos, tal y como señalan desde la propia CNMV, carecen de las restricciones de inversión que se aplican a los fondos tradicionales, lo que implica que pueden tanto elegir con libertad los instrumentos y valores en los que invierten como aplicar estrategias con un alto nivel de riesgo.

Al igual que ocurre con los fondos tradicionales, los hedge funds están controlados por gestores profesionales, que son quienes deciden cómo invertir los fondos aportados por los inversores para tratar de generar el máximo rendimiento. Estos fondos nacieron a mediados del siglo XX con el objetivo de aprovechar las oportunidades de los mercados, ya sean alcistas o bajistas, para generar rendimientos positivos. Para ello, suelen invertir en activos que muestran una baja correlación con los mercados de renta fija y variable y aplicar estrategias de inversión arriesgadas, con las que se busca maximizar las posibles rentabilidades.

Dada su naturaleza, los hedge fund están considerados instrumentos de riesgo. Por ello, están enfocados a inversores profesionales, institucionales y particulares cualificados, con un alto nivel de conocimiento y experiencia en los mercados financieros y un elevado patrimonio. De hecho, en España se exige una inversión mínima para acceder a estos fondos de 100.000 euros, aunque desde 2023 se ha abierto la puerta a los inversores particulares que aporten un mínimo de 10.000 euros, siempre y cuando esta inversión no supere el 10% de su patrimonio y disponga de la recomendación de un asesor financiero.

Cómo funcionan los hedge funds: estrategias

Los hedge funds, por norma general, se estructuran como sociedades limitadas privadas con un número reducido de partícipes. Estos instrumentos están administrados por un gestor profesional, que suele tener una participación dentro del capital social del fondo y que utiliza estrategias de inversión sofisticadas para tratar de conseguir la mayor rentabilidad posible independientemente del contexto del mercado. Entre estas estrategias, destacan:

Long/Short Equity : se basa en comprar acciones infravaloradas y en vender en corto acciones sobrevaloradas.

: se basa en comprar acciones infravaloradas y en vender en corto acciones sobrevaloradas. Global Macro : se basa en apuestas macroeconómicas sobre tipos de interés, divisas o materias primas.

: se basa en apuestas macroeconómicas sobre tipos de interés, divisas o materias primas. Event Driven : busca aprovechar fusiones, quiebras o reestructuraciones corporativas para sacar el máximo rendimiento.

: busca aprovechar fusiones, quiebras o reestructuraciones corporativas para sacar el máximo rendimiento. Arbitraje Convertible : explotar ineficiencias entre acciones y bonos convertibles.

: explotar ineficiencias entre acciones y bonos convertibles. Relative Value: buscar discrepancias de precio entre activos correlacionados.

Los hedge funds son instrumentos con un alto nivel de riesgo, por lo que su inversión está restringida a inversores profesionales, institucionales y cualificados. Estos fondos buscan generar altas rentabilidades, por lo que su gestión es activa. Por ello, suelen aplicar importantes comisiones tanto de gestión, que suelen ser de un 2%, como de rentabilidad en caso de éxito, que suele ser del 20% y aplicarse sobre el crecimiento registrado por el fondo.

¿Qué diferencias hay entre los hedge funds y los fondos tradicionales?

Los hedge funds representan una alternativa a los fondos de inversión tradicionales. Estos instrumentos, si bien comparten un funcionamiento similar, en el sentido en el que ambos están gestionados por un gestor que decide cómo se invierten los fondos aportados por sus partícipes, presentan importantes diferencias que van desde la propia regulación hasta las estrategias que pueden emplear sus gestores o sus comisiones.

¿Qué hedge funds operan en España?

En España, los hedge funds están regulados por instituciones de inversión colectiva de inversión libre (IICIL), según la CNMV, lo que les permite operar con estrategias avanzadas, aunque también con ciertas limitaciones regulatorias. Algunos ejemplos de hedge funds en el mercado español son:

Azvalor Managers FI : fondo español que invierte en gestores de hedge funds internacionales, accesible para inversores particulares.

: fondo español que invierte en gestores de hedge funds internacionales, accesible para inversores particulares. Lazard Opportunities Fund : incluye estrategias long/short y de valor relativo.

: incluye estrategias long/short y de valor relativo. Bridgewater Associates : acceso a través de fondos ofrecidos por bancos o gestoras.

: acceso a través de fondos ofrecidos por bancos o gestoras. BlackRock Alternative Strategies: cartera multiestrategia disponible en varias plataformas institucionales.

Además, hay varias gestoras internacionales registradas en España para distribuir a inversores profesionales, lo que amplía el abanico de opciones.

Ejemplos de fondos de cobertura en el mundo

A nivel mundial, se pueden identificar otros muchos hedge funds, entre los que destacan:

Bridgewater Associates (fundado por Ray Dalio) : estrategia global macro con activos bajo gestión superiores a 100.000 millones de dólares.

: estrategia global macro con activos bajo gestión superiores a 100.000 millones de dólares. Renaissance Technologies : su fondo Medallion ha sido históricamente uno de los más rentables.

: su fondo Medallion ha sido históricamente uno de los más rentables. Citadel LLC : destaca por su enfoque multiestrategia.

: destaca por su enfoque multiestrategia. Man Group : con base en Londres, es uno de los más grandes de Europa.

: con base en Londres, es uno de los más grandes de Europa. Two Sigma Investments: aplica modelos matemáticos y trabaja mucho con big data.

Hedge funds, Private Equity y Venture Capital: ¿qué son?

Los hedge funds no son los únicos instrumentos de inversión alternativa que existen. Al contrario, actualmente se pueden encontrar en el mercado varios tipos de fórmulas de inversión que se alejan de la operativa tradicional en el mercado de la renta fija o variable. El private equity y el venture capital son dos ejemplos que, como los hedge funds, han ido ganando cada vez más popularidad dentro del mercado. Estos instrumentos, al igual que los hedge funds, se caracterizan por ser vehículos de inversión colectiva, pero presentan características propias que conviene conocer:

Private equity : es un tipo de inversión alternativa que se basa en adquirir temporalmente la totalidad o parcialidad de una empresa que no cotice en Bolsa pero que tenga un amplio potencial de crecimiento. El objetivo es generar valor durante el tiempo en el que permanezca la inversión para, posteriormente, vender las participaciones adquiridas y generar beneficio.

: es un tipo de inversión alternativa que se basa en adquirir temporalmente la totalidad o parcialidad de una empresa que no cotice en Bolsa pero que tenga un amplio potencial de crecimiento. El objetivo es generar valor durante el tiempo en el que permanezca la inversión para, posteriormente, vender las participaciones adquiridas y generar beneficio. Venture capital: es un tipo de inversión alternativa por la que se aporta capital para potenciar el crecimiento de startups o empresas emergentes con un alto potencial de crecimiento, a fin de aprovechar los posibles beneficios que estas compañías podrían generar en caso de asentarse dentro del mercado.

Invertir en hedge funds: ¿es posible para particulares?

Aunque los hedge fund han estado tradicionalmente reservados a grandes patrimonios e instituciones, actualmente existen diversas vías para acceder a estos fondos, incluso para inversores no institucionales.

Fondos de fondos con los que invertir en carteras diversificadas con menor capital inicial.

ETFs que replican estrategias de hedge funds.

Bancos privados o plataformas especializadas con productos adaptados a clientes cualificados.

No obstante, y a pesar de las potenciales rentabilidades que pueden llegar a generar, los hedge funds se caracterizan por ser productos complejos con un alto nivel de riesgo. Por ello, antes de intentar apostar por este tipo de instrumentos, se recomienda:

Analizar la estrategia y estilo del gestor.

Revisar el histórico de rentabilidad y volatilidad.

Entender el apalancamiento y la liquidez.

Comparar comisiones y estructura de costes.

Consultar con un asesor financiero regulado.

Los hedge funds o fondos de cobertura son instrumentos de inversión alternativa con el potencial para generar altas rentabilidades, pero con un alto nivel de riesgo. Comprender su funcionamiento y los riesgos que entrañan será clave de cara a valorarlos.

