El Dax 40 cae de manera significativa

Los mercados europeos cotizan a la baja durante la sesión del martes. El Dax 40 en el mercado al contado ya pierde casi un 2,4%. El tema principal del día siguen siendo las negociaciones entre Ucrania y los Estados Unidos y los países europeos para cerrar acuerdos de ayuda al país que se enfrenta al conflicto armado. La información más reciente sobre los cambios en las aduanas también sigue siendo un elemento importante. Cotización del Dax 40 El Dax 40 cae hoy un 1,85% en términos intradiarios. El soporte más importante para el índice sigue siendo la EMA de 50 días (línea azul en el gráfico) y el área de soporte de la zona de consolidación en casi 21.230 puntos. Técnicamente, el Dax 40 sigue manteniendo una tendencia alcista estable. Fuente: xStation Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El sentimiento general del mercado es muy débil hoy. Casi todos los sectores de la economía están bajo presión a la baja, excepto las empresas de defensa, que vuelven a ganar terreno ante la ola de informes sobre la guerra en Ucrania. Donald Trump ha decidido suspender la ayuda militar a Ucrania, excepto el reconocimiento por satélite, que debe mantener la capacidad de repeler los ataques del lado ruso. El presidente de los Estados Unidos quiere así presionar a Ucrania de forma muy directa, para que esté dispuesta a tomar decisiones de suspender los combates. En estos momentos, la industria de defensa europea está más centrada en prolongar los combates y dirigir la carga del armamento ucraniano hacia el Viejo Continente. De ahí los aumentos observados en las valoraciones de este sector. El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que quiere un acuerdo con los socialdemócratas sobre el aumento del gasto en defensa antes de la reunión de líderes de la Unión Europea en Bruselas el jueves. Noticias corporativas del Dax 40 Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) y BMW AG (BMW.DE) están haciendo otro intento de vender su aplicación conjunta de taxis FreeNow, dijeron fuentes de Bloomberg a la publicación Las acciones de Fresenius Medical (FME.DE) cayeron casi un 7% hoy después de que Fresenius dijera que estaba considerando vender algunas de las acciones de la compañía. Las acciones de Continental (CON.DE) también lo están haciendo muy mal, perdiendo un 8% debido a los débiles resultados trimestrales y las previsiones para todo el año. Continental espera que la producción mundial de turismos y vehículos comerciales ligeros se estanque (ventas de entre 38.000 millones de euros y 41.000 millones de euros este año, con un margen de beneficio ajustado del 6,5% y el 7,5%, similar al del año pasado). ¿Cómo invertir en el Dax? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

