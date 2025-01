Los índices bursátiles europeos cotizan ligeramente a la baja durante la sesión de hoy, después de que la euforia por la presidencia de Trump comenzara a disminuir. Por su parte, el DAX 40 cede un 0,15% en términos intradía, mientras que el CAC40 suma un 0,12% en el mismo período. La atención de los inversores se centra hoy en las noticias corporativas y los posibles comentarios de Trump, que ya ha empezado su segundo mandato en la Casa Blanca. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del DAX 40 El DAX 40 pierde su impulso alcista anterior aunque la magnitud del retroceso no es lo suficientemente grande como para anular la tendencia general que prevalece en el instrumento. El soporte más importante para el índice sigue siendo invariablemente la EMA de 50 días (curva azul en el gráfico). Técnicamente, el DAX 40 sigue manteniendo una tendencia alcista. Noticias corporativas Las ventas de automóviles en Europa apenas aumentaron el año pasado, ya que la inflación persistente, los mayores costes de endeudamiento y la apatía hacia los modelos eléctricos llevaron a los consumidores a posponer la compra de vehículos. Las matriculaciones de automóviles nuevos en la región aumentaron un 0,9% hasta los 13 millones de unidades respecto del año anterior (los vehículos eléctricos bajaron un 1,3% interanual). Los automóviles del Grupo Volkswagen (VOW1.DE) y Renault (RNO.FR) registraron los mayores aumentos. Fuente: Bloomberg Financial LP Las acciones de Sainsbury's (SBRY.UK) caen un 1,74% en la sesión de hoy después de que Morgan Stanley rebajara su recomendación sobre las acciones de la compañía a "underweight". El precio objetivo se fijó en 276 peniques. Fuente: Bloomberg Financial LP Fuente: Bloomberg Financial LP

