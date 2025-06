El Dax 40 retrocede desde máximos💡

Los mercados burs谩tiles experimentan un breve enfriamiento de la confianza de los inversores ante la persistencia de los riesgos geopol铆ticos relacionados con los aranceles. El Dax 40 baja un 0,58%, el CAC 40 un 0,54% y el FTSE 100 brit谩nico sube un 0,1%. En cualquier caso, el Dax 40 se mantiene cerca de su m谩ximo hist贸rico. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El mercado burs谩til alem谩n ha superado a la mayor铆a de sus pares globales este a帽o, batiendo un r茅cord la semana pasada. Ahora, la mejora de las estimaciones de beneficios podr铆a reforzar su rendimiento superior al del resto de Europa. Fuente: Bloomberg Financial LP Fuente: xStation Cotizaci贸n del Dax 40 El Dax 40 mantiene una tendencia alcista relativamente estable, como lo indican sus medias m贸viles exponenciales. El punto de soporte m谩s importante a corto plazo sigue siendo la media m贸vil exponencial (EMA) de 50 d铆as (l铆nea azul en el gr谩fico). Mientras no se rompa, la tendencia alcista parece firme. El indicador RSI de 14 d铆as est谩 cayendo por debajo de los 70 puntos, lo que, desde un punto de vista t茅cnico, indica un enfriamiento de la confianza de los inversores tras la compra del contrato. Noticias corporativas del Dax 40 Las acciones de Hensoldt (HAG.DE) suben un 11,63% durante la sesi贸n de hoy, despu茅s de que JP Morgan duplicara su precio objetivo para las acciones de la compa帽铆a. Destacan las s贸lidas perspectivas de Hensoldt AG para los pr贸ximos cinco a帽os y pronostica resultados excepcionalmente s贸lidos. Las recientes previsiones de Hensoldt, publicadas el 7 de mayo, prev茅n una tasa de crecimiento anual compuesta org谩nica (TCAC) de las ventas de al menos el 15% hasta 2030. El precio objetivo revisado se basa en la aplicaci贸n de m煤ltiplos objetivo significativamente mayores a las estimaciones de Hensoldt AG. 聽 Fuente: xStation Se prev茅 que las acciones alemanas de primera l铆nea lideren el crecimiento del beneficio por acci贸n europeo en el segundo semestre de 2025 y parte de 2026, seg煤n datos de Bloomberg. El repunte del 2025 viene motivado por el crecimiento de las empresas centradas en defensa, transici贸n energ茅tica, inteligencia artificial y veh铆culos el茅ctricos. Un aumento del 1,6% del PIB gracias al est铆mulo fiscal podr铆a incrementar el beneficio por acci贸n en un 6% en 2026, mientras que el impacto directo de los aranceles en EE. UU. parece m谩s limitado de lo previsto debido a la industria manufacturera local. Fuente: Bloomberg Financial LP 聽 聽 聽

