Las acciones de Thales Group (HO.FRE), el conglomerado francés de alta tecnología, se disparan y alcanzan un nuevo máximo histórico tras firmar un nuevo contrato con Reino Unido. La compañía, que cerró el ejercicio fiscal de 2024 con unos ingresos de unos 20.600 millones de euros, continúa así su tendencia alcista, en un año clave para el sector de defensa europeo, que se ha visto disparado por los rumores de un posible aumento del gasto de defensa en el continente. En este contexto, los contratos multimillonarios con diferentes países, las adquisiciones estratégicas u otras iniciativas están fortaleciendo el rol de Thales en ámbitos esenciales para la seguridad nacional y empresarial, consolidándolo como un actor clave en el ecosistema global de defensa, ciberseguridad, comunicaciones y tecnologías críticas. Las acciones de Thales se disparan con su último contrato El último contrato millonario conseguido por Thales lo ha firmado su filial británica, Thales UK Limited, que ha conseguido un importante acuerdo con el Ministerio de Defensa del Reino Unido, valorado en 2.900 millones de libras esterlinas. Este contrato tendrá una duración prevista de 15 años (2024-2038) y contempla el soporte integral de sensores marítimos en buques y submarinos de la Marina Real. Thales asumirá responsabilidades que van desde el mantenimiento preventivo hasta la gestión de obsolescencia, garantizando así la fiabilidad y disponibilidad operativa de estos sistemas estratégicos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Anteriormente, la compañía ya se había adjudicado un contrato de 10 años con el Ejército de Estados Unidos por valor de 6.000 millones de dólares, para suministrar sistemas de radio de última generación, una solución vital para las comunicaciones tácticas y operacionales de las fuerzas armadas estadounidenses. Expansión a otros sectores Más allá de alcanzar nuevos contratos, Thales está expandiendo de manera sostenida su presencia en el sector de la ciberseguridad. A través de adquisiciones clave como S21sec y Excellium (bajo la entidad Maxive Cybersecurity), la empresa ha reforzado su presencia en países como España, Portugal y Bélgica. Estas se suman a adquisiciones anteriores como Vormetric (2016) y Gemalto (2019), integraciones que han potenciado sus capacidades tecnológicas y su cartera de soluciones. Thales ofrece plataformas avanzadas como Cybels, CipherTrust y Sovereign, las cuales generaron ingresos cercanos a los 1.000 millones de euros en 2021. Estas soluciones, sumadas a su red de Centros de Operaciones de Seguridad (SOC), permiten a la empresa ofrecer un monitoreo constante y respuesta inmediata ante incidentes, siendo un socio tecnológico clave para sectores públicos y financieros, de donde proviene más de la mitad de sus ingresos. Inversión en el futuro El compromiso de Thales con el desarrollo se refleja en su participación como socio “Silver” en la Wales Tech Week 2025, donde aprovecha su centro tecnológico en Ebbw Vale para impulsar la innovación en ciberseguridad e infraestructuras críticas. Esta instalación actúa como eje de colaboración entre el gobierno, las universidades y el sector privado, al mismo tiempo que fomenta el talento local mediante iniciativas como el evento Talent4Tech y programas de formación y prácticas profesionales. La visión estratégica de Thales también se manifiesta en su enfoque sobre los riesgos asociados a nuevas tecnologías. En su reciente Data Threat Report 2025, la compañía destaca la preocupación creciente por la inteligencia artificial generativa (GenAI), considerada por el 70% de los encuestados como el principal reto actual para la ciberseguridad. Asimismo, el informe señala la amenaza futura de la computación cuántica, con un 60% de las organizaciones anticipando riesgos significativos en la protección de datos. Ante este panorama, Thales continúa desarrollando e invirtiendo en tecnologías adaptativas y resilientes, incluyendo herramientas de cifrado poscuántico y plataformas de seguridad especializadas para IA, reafirmando su papel como proveedor líder de soluciones frente a amenazas emergentes. Análisis de las acciones de Thales Las acciones de Thales acumulan un avance del 2,3% en la jornada de hoy y registran una revalorización del 99% de su valor en lo que va de año. Este sólido comportamiento bursátil refleja la confianza del mercado en la compañía francesa, respaldada por unos resultados financieros robustos y un crecimiento sostenido en sus operaciones clave. Desde el punto de vista técnico, las acciones de Thales han superado nuevamente su última resistencia significativa, alcanzando un nuevo máximo histórico en torno a los 273 euros por acción. El análisis de los indicadores técnicos respalda esta tendencia positiva. Las medias móviles de corto y medio plazo de las acciones de Thales muestran una clara pendiente positiva, confirmando la fortaleza del impulso actual. Por su parte, el ADX confirma la fuerza de la tendencia alcista. Las acciones de Thales continúan mostrando una estructura técnica claramente alcista, apoyada tanto por factores fundamentales como técnicos. La superación de resistencias clave y la formación de nuevos máximos históricos sugieren que el valor podría seguir ampliando su recorrido al alza, aunque no se descartan pausas o consolidaciones en el corto plazo como parte natural del movimiento.

¿Cómo invertir en las acciones de Thales o el sector de defensa Europeo? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Thales (HO.FR) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Hasta hace poco, las únicas posibilidades que existían de invertir en las empresas de defensa con ETFs eran a través de dos fondos cotizados que replicaban el comportamiento de las acciones americanas y europeas, siendo Estados Unidos el país con mayor ponderación geográfica. Sin embargo, a través del ETF Wisdom Tree Europe Defence (EUDF.DE) tenemos la posibilidad de invertir única y exclusivamente en el sector de la defensa en Europa. Actualmente, no existen otras alternativas en ETFs o fondos de inversión que permitan invertir en el sector de defensa en Europa. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.