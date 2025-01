Los índices bursátiles europeos iniciaron la jornada del lunes con subidas moderadas. El Dax 40 tiene avances ligeros, mientras que el FTSE 100 británico sube un 0,15%. El CAC40, por su parte, suma un 0,05%. La atención de los inversores se centra hoy en las noticias corporativas de Europa. Wall Street no cotiza hoy en vista de la festividad de Martin Luther King, aunque en Estados Unidos, las noticias sobre la juramentación de Trump como presidente serán el aspecto más importante del mercado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del Dax 40 La volatilidad que se observa actualmente en el mercado europeo. Los bancos y las empresas que representan al sector de bienes de lujo se destacan en el panorama general. Fuente: xStation El índice alemán, el Dax 40, continúa su movimiento ascendente después de alcanzar nuevos máximos históricos. El soporte más importante para el índice sigue siendo invariablemente la EMA de 50 días (curva azul en el gráfico). Técnicamente, el Dax 40 sigue manteniendo una tendencia alcista estable. Fuente: xStation Noticias de empresas del Dax 40 Según un informe del Financial Times, para evitar una posible adquisición por parte del gran banco italiano Unicredit, Commerzbank está considerando recortar miles de puestos de trabajo. Con esta acción, el banco quiere demostrar que es capaz de aumentar la rentabilidad y los pagos a los accionistas por sí solo. Las acciones de Commerzbank (CBK.DE) suben un 2% hoy. Los analistas de UBS reafirmaron su recomendación de "compra" para las acciones de Siemens (SIE.DE) y elevaron su precio objetivo a 240 euros desde los 200 euros anteriores. "El análisis en profundidad de las industrias digitales refuerza nuestra confianza en la calidad de la empresa; elevamos nuestro precio objetivo a 240 euros", comunicó UBS. Para el año fiscal 2025, Siemens espera un crecimiento de las ventas comparables en el rango del 3 al 7%, y un BPA básico ajustado de entre 10,40 y 11 euros. Otras noticias de las principales empresas alemanas. Fuente: Bloomberg Financial LP ¿Cómo invertir en el Dax? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

