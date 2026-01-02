Lluvia de dividendos para dar la bienvenida al 2026. Tras cerrar el 2025 con un rendimiento histórico por encima de los 17.000 puntos, el Ibex 35 arranca el nuevo ejercicio con una agenda llena de retribuciones al accionista, en la que empresas como Iberdrola, Repsol o Acerinox premiarán a sus accionistas. ¿Cuáles son las fechas claves de los primeros dividendos de 2026?

Iberdrola, Repsol y Endesa lideran el primer reparto de dividendos de 2026

El sector energético se posiciona como el gran protagonista de este primer reparto de dividendos de 2026. Iberdrola, Repsol y Endesa, las principales compañías del sector español, repartirán en total más de 2.700 millones de euros entre sus accionistas durante los meses de enero y febrero.

Endesa dará el pistoletazo de salida a este suculento reparto. La compañía energética, que se encuentra sumida en un programa de recompra de acciones por un importe máximo de 2.000 millones de euros, repartirá un dividendo de 0,50 euros brutos por acción el próximo 12 de enero. Las acciones de Endesa cotizarán con derecho a dividendo hasta el próximo miércoles 7 de enero, siendo este el último día para adquirir títulos con derecho a este reparto. El día 8 será la fecha ex-dividend, en la que se descontará el reparto de su cotización.

Tras Endesa, llegará el turno del dividendo de Repsol. La petrolera, que también planea ejecutar un programa de recompras de 700 millones de euros, repartirá 0,50 euros por acción entre sus accionistas el miércoles 14 de enero. Con una rentabilidad aproximada del 6%, se posiciona así como uno de los dividendos más suculentos de este inicio de año. La fecha ex-dividend será el lunes 12 de enero, por lo que los inversores interesados en recibir esta remuneración tendrán hasta el viernes 9 para comprar acciones de Repsol.

El broche de oro de este reparto lo pone Iberdrola, que repartirá unos 1.700 millones de euros a través de su programa ‘Iberdrola Retribución Flexible’. La cotizada de Ignacio Sánchez Galán ofrece así a sus inversores la alternativa de recurrir a la fórmula de scrip dividend, por la que podrán cambiar el pago de efectivo por nuevas acciones de la firma. La fecha ex-dividend será el 12 de enero, siendo el 9 el último día en el que los inversores podrán adquirir acciones de Iberdrola con derecho a este reparto. El dividendo, no obstante, no se pagará hasta el próximo 2 de febrero.

Los primeros dividendos de 2026 pagarán más de 3.000 millones

En total, en este inicio de año las cotizadas españolas repartirán hasta un total de 3.300 millones de euros. Redeia será la primera en iniciar esta lluvia de dividendos. La gestora de la red eléctrica nacional arrancará el calendario el próximo 7 de enero, con el final del periodo navideño, repartiendo 0,20 euros por acción entre sus accionistas. La fecha exdividend será el 5 de enero, por lo que los inversores interesados en disfrutar de este reparto deberán cerrar la sesión de este 2 de enero con sus acciones en la cartera.

Cellnex también se posiciona entre las cotizadas del Ibex 35 que premiarán a sus accionistas en este inicio de año. En concreto, la compañía de telecomunicaciones pagará 0,371 euros por acción, en un reparto que tendrá un factor especial: no estará sujeto a ninguna retención fiscal, ya que se cargará en la prima de emisión, en lugar de en los beneficios. El pago de este dividendo será el próximo 15 de enero, siendo el 13 de enero la fecha ex-dividend.

Acerinox será otra de las compañías que repartirá dividendo en este primer mes de 2026. La acerera, que cerró el ejercicio de 2025 con un gran comportamiento, pagará el próximo 23 de enero 0,31 euros por título entre sus accionistas. El dividendo de Acerinox se descontará de su cotización el 21 de enero, siendo el día 20 la última fecha en la que poder adquirir acciones con derecho a esta remuneración.

Más allá de las cotizadas del Ibex 35, en este inicio de año también premiarán a los accionistas otras compañías, como Cie Automotive o Faes Farma, que pagarán, respectivamente, 0,47 euros y 0,04 euros por título.