El inicio de año trae consigo un nuevo calendario de dividendos. Este mes de enero arranca con una suculenta lluvia de dividendos que repartirá, en total, más de 3.000 millones de euros. El pistoletazo de salida de esta gran remuneración lo dará Redeia. La gestora de la red eléctrica nacional, que históricamente ha remunerado a sus accionistas con dos repartos por ejercicio, repartirá el miércoles que viene su primer dividendo del año, siendo hoy el último día para comprar acciones con derecho a esta retribución. ¿Cuáles son las claves de este dividendo?

Redeia reparte su primer dividendo del año

En concreto, el dividendo de Redeia repartirá 0,20 euros por acción entre sus accionistas. Esta retribución, la misma que otorgó al inicio del anterior, llega después de cerrar un 2025 errático, marcado por el gran apagón que afectó a España en el mes de abril que, si bien no tuvo un impacto relevante en sus resultados, sí afectó a su imagen.

Redeia cerró el año como uno de los valores más castigados del Ibex 35 a pesar de la estabilidad sus últimos resultados: correspondientes a los nueves primeros meses del año, este reporte mostró un aumento del 3% tanto en ingresos como en el EBITDA, mientras que el beneficio registró una ligera caída del 4,6%. A pesar de que las cifras de por sí no resultan particularmente malas, el mercado penalizó la falta de crecimiento inmediato de la compañía y el fuerte aumento del capex, llevando a las acciones de Redeia a cerrar el año con una caída aproximada del 8%.

En este escenario, la política de dividendos de Redeia se posiciona como uno de sus grandes atractivos. La compañía realiza normalmente el pago de dos dividendos: uno a cuenta, al inicio de año, y uno complementario, el cual se suele otorgar a mediados de año. Fruto de esta política, Redeia otorgó en 2025 un dividendo de 0,80 euros a sus accionistas, una remuneración que, previsiblemente, volverá a repetirse en este 2026.

Por el momento, lo que es seguro es que el próximo miércoles 7 de enero la compañía repartirá un dividendo de 0,20 euros por título. La fecha ex-dividend de esta remuneración será el lunes 5 de enero, por lo que hoy es el último día para adquirir acciones de Redeia con derecho a este dividendo.

En la jornada de hoy, las acciones de Redeia se anotan una ligera subida del 0,43%.

¿Cómo comprar acciones de Redeia?

