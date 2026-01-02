El Ibex 35 inaugura el año con avances moderados y la mirada puesta en nuevos máximos históricos, al rozar los 17.400 puntos en la primera sesión de este nuevo ejercicio. El selectivo español llega a este arranque de 2026 tras cerrar un excepcional 2025 en el que se revalorizó un 49%, marcando su mejor resultado desde 1993, cuando registró una subida del 54%. Un resultado histórico sustentado, principalmente, por el buen comportamiento del sector bancario y energético, este último impulsado por el encarecimiento del precio de la electricidad.

Grifols lidera las subidas del Ibex 35

En los primeros compases del año, la mayoría de los valores del Ibex 35 cotizan con ligeras subidas. Dentro de la sesión destaca especialmente Grifols, uno de los títulos más castigados al cierre de 2025, que lidera hoy los avances del mercado nacional tras anotarse una subida de más del 4%. Le sigue Indra, que a pesar de los rumores sobre un posible acuerdo de paz en Ucrania logra comenzar el año con un avance de más del 2,40%. La compañía presidida por Escribano cerró el ejercicio de 2025 siendo una de las más alcistas de todo el selectivo, tras lograr dispararse más de un 180%, y recientemente ha completado la compra del 89,68% Hispasat, por unos 725 millones de euros. Repsol, empresa que repartirá dividendo este mes de enero, cierra este podio de empresas del Ibex 35, con un avance del 2%.

Caixabank y Mapfre, entre las bajistas del Ibex 35

En el extremo contrario del Ibex 35, por el contrario, encontramos a Mapfre y Colonial, que arrancan el año con un descenso de más del 1%. Tampoco inicia el 2026 con buen pie Solaria, una de las empresas con mejor comportamiento del ejercicio anterior, que en esta sesión retrocede un 0,88%. Merlin Properties y Cellnex, otra empresa que remunerará a sus accionistas en este primer mes del año, cotizan también a la baja, con caídas de más del 0,60% y del 0,50%, respectivamente.

En conjunto, la sesión del Ibex 35 transcurre sin grandes sobresaltos, reflejando un escenario de baja volatilidad en la renta variable española. La agenda macroeconómica de la primera sesión de enero viene marcada por la publicación de los índices PMI manufactureros correspondientes al mes de diciembre en economías clave como España, Alemania, la eurozona y el Reino Unido. Además, los inversores estarán atentos a los datos de masa monetaria de la eurozona, que podrían aportar nuevas pistas sobre la evolución de la política monetaria del BCE.

En el arranque de la jornada, las principales bolsas europeas muestran un comportamiento mixto. Asimismo, el mercado tendrá en cuenta que el mes de enero llega cargado de dividendos en el Ibex 35, con el sector energético como principal protagonista, un factor que podría ofrecer soporte adicional al selectivo español en las próximas semanas.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.