Las tensiones geopolíticas vuelven a escalar, y una vez más Estados Unidos se sitúa en el centro del tablero. En esta ocasión, Washington y Teherán han retomado conversaciones sobre el programa nuclear iraní, pero lo hacen en un clima marcado por maniobras militares, amenazas cruzadas y un Estrecho de Ormuz cada vez más militarizado.

Mientras los equipos negociadores se reunían en Ginebra con mediación de Omán, la Guardia Revolucionaria iraní iniciaba nuevas maniobras navales en uno de los corredores petroleros más estratégicos del planeta. El mensaje es claro: la diplomacia avanza, pero con los barcos en movimiento.



Un conflicto que lleva meses escalando: de ataques cruzados a negociaciones bajo máxima tensión

La actual ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán no surge de la nada. Es el resultado de meses de escalada militar y retórica agresiva en una de las regiones más volátiles del mundo.

Desde comienzos de 2025, la tensión ha aumentado tras:

ataques contra intereses estadounidenses en Oriente Medio,

advertencias de Washington sobre el programa nuclear iraní,

maniobras militares de Teherán en el Estrecho de Ormuz.

Irán intensificó su retórica y sus demostraciones de fuerza, culminando en nuevas maniobras navales justo cuando los negociadores se reunían en Ginebra.

Estados Unidos respondió desplegando un segundo portaaviones, señal de que la ventana diplomática podría cerrarse pronto.

Las conversaciones discretas, primero en Omán y ahora en Suiza, buscan evitar una confrontación directa. Pero las advertencias del líder supremo Ali Khamenei, la postura firme del Consejo Estratégico iraní y las exigencias de Israel mantienen el proceso en un equilibrio extremadamente frágil.

El Estrecho de Ormuz: el punto crítico del petróleo mundial y la mayor carta de presión de Irán

El Estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más estratégicos del planeta: por él transita cerca del 20% del petróleo mundial y una parte esencial del gas natural licuado que abastece a Asia y Europa.

Su estrechez, de apenas 40 kilómetros en su punto más angosto, lo convierte en un cuello de botella natural donde cualquier interrupción tiene un impacto inmediato en los mercados energéticos.

Para Irán, controlar Ormuz es una herramienta de presión geopolítica.

Cada vez que Teherán se siente amenazado, insinúa o advierte que podría bloquear el paso de buques petroleros, una medida que no necesita ejecutarse para generar volatilidad: basta con la amenaza para disparar primas de riesgo, encarecer seguros marítimos y elevar el precio del crudo.

Un cierre, incluso parcial o temporal, tendría consecuencias globales:

Escalada inmediata del precio del petróleo, con riesgo de superar los 100 dólares.

Interrupciones en el suministro energético hacia Europa y Asia.

Aumento de tensiones militares, especialmente con EE. UU., que considera la libertad de navegación en Ormuz una línea roja.

Impacto directo en inflación y mercados financieros, dada la dependencia mundial del crudo transportado por esta vía.

Por eso, cada maniobra militar iraní en la zona ,como las actuales, se interpreta como un recordatorio de que Teherán posee una de las palancas estratégicas más poderosas del mundo energético.

Maniobras en Ormuz y advertencias desde Teherán

Según Bloomberg, los ejercicios iniciados el lunes buscan ofrecer una respuesta “decisiva” ante cualquier amenaza, según el comandante naval Alireza Tangsiri. La Guardia Revolucionaria asegura que vigila el estrecho de forma continua y que desplegará nuevo equipamiento militar en los próximos días.

El líder supremo Ali Khamenei elevó aún más el tono al advertir que Estados Unidos “sufrirá” si decide atacar Irán. En un mensaje directo, afirmó que “un buque de guerra es un arma peligrosa, pero más peligrosa es el arma que puede hundir ese buque hasta el fondo del mar.” Por su parte, Jalal Dehghani Firouzabadi, jefe del Consejo Estratégico de Relaciones Exteriores, resumió la postura iraní con una frase que ha resonado en toda la región: “estamos negociando con el dedo en el gatillo.”

Reuniones discretas, mediación de Omán y presión estadounidense

Bloomberg añade que la sesión del martes en Ginebra duró unas 3,5 horas, tras una ronda previa en Omán que ambas partes calificaron como “buena”. Aunque no se han revelado detalles, la urgencia ha aumentado tras el despliegue del segundo portaaviones estadounidense.

El equipo negociador de Estados Unidos está encabezado por Steve Witkoff y Jared Kushner, mientras que el presidente Trump participará de forma indirecta. Las conversaciones podrían prolongarse durante semanas si se percibe posibilidad real de acuerdo.

Israel presiona para ampliar el alcance del acuerdo

Israel insiste en que cualquier pacto debe incluir límites al alcance de los misiles balísticos iraníes, algo que Teherán rechaza como una línea roja innegociable.

Durante una visita a Tel Aviv, el senador republicano Lindsey Graham afirmó que EE. UU. está “a semanas, no meses” de decidir entre diplomacia o acción militar.

Los mercados reaccionan con brusquedad: la aversión al riesgo se dispara y hunde a los metales y al petróleo

Las fuertes caídas en:

plata (–6,2%),

oro (–2,9%),

petróleo Brent (–1,3%)

reflejan una reacción inmediata a un aumento repentino de incertidumbre. Los inversores están reajustando posiciones ante un escenario más volátil, reduciendo exposición a materias primas sensibles al riesgo y anticipando movimientos más agresivos en política monetaria y geopolítica.

En este contexto, los metales preciosos pierden su papel defensivo habitual y el crudo corrige por expectativas de menor demanda a corto plazo.

Mercados en alerta, pero sin interrupciones en el transporte

El precio del petróleo Brent acumula una subida cercana al 13% en lo que va de año, impulsado por el temor a un conflicto en una zona clave para el suministro global de petróleo.

Aun así, veteranos del sector naviero señalan que no se han emitido nuevas alertas para los buques que transitan por Ormuz y no anticipan interrupciones inmediatas.