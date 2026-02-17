El precio del oro se desploma: ¿qué ha pasado ahora?

- Menor demanda temporal y menor prima de riesgo: La caída del oro por debajo de 4.900 dólares coincide con el menor volumen en Asia por el Año Nuevo Lunar —especialmente relevante por el peso de China en la demanda física y en futuros— y con avances diplomáticos entre EE.UU. e Irán que reducen la tensión geopolítica y, con ello, el atractivo del oro como refugio.
- Corrección dentro de una tendencia aún alcista: Pese al retroceso del 3% y varias sesiones en negativo, muchos analistas mantienen perspectivas optimistas hacia 2026 (incluso 6.000 dólares por onza), apoyadas en compras de bancos centrales y riesgos estructurales como deuda e inflación; la duda es si se trata de un simple ajuste técnico o del inicio de una fase más prolongada de consolidación.
- Menor demanda temporal y menor prima de riesgo: La caída del oro por debajo de 4.900 dólares coincide con el menor volumen en Asia por el Año Nuevo Lunar —especialmente relevante por el peso de China en la demanda física y en futuros— y con avances diplomáticos entre EE.UU. e Irán que reducen la tensión geopolítica y, con ello, el atractivo del oro como refugio.
- Corrección dentro de una tendencia aún alcista: Pese al retroceso del 3% y varias sesiones en negativo, muchos analistas mantienen perspectivas optimistas hacia 2026 (incluso 6.000 dólares por onza), apoyadas en compras de bancos centrales y riesgos estructurales como deuda e inflación; la duda es si se trata de un simple ajuste técnico o del inicio de una fase más prolongada de consolidación.
Después de rozar niveles cercanos a los 5.600 dólares por onza a finales de enero, el precio del oro está mostrando en las últimas semanas señales de fatiga. El metal precioso ha caído durante los últimos minutos por debajo de los 4.900 dólares, registrando descensos de hasta el 3% y encadenando varias sesiones de corrección. La caída coincide con un menor volumen de negociación en Asia debido al Año Nuevo Lunar, un factor relevante dado que China es el mayor consumidor físico de oro del mundo, y los mercados del país que han ido ganando terreno poco a poco en el mercado de futuros sobre el metal están cerrados.
Con buena parte de Asia fuera del mercado, la demanda se ha moderado temporalmente, lo que ha restado soporte inmediato a los precios. Pero ese no es el único factor en juego.
Menos tensión geopolítica, menos oro como refugio
El oro ha sido uno de los grandes beneficiados de la incertidumbre global: tensiones geopolíticas, dudas fiscales en Estados Unidos, compras récord de bancos centrales y temor a la depreciación del dólar.
Sin embargo, hoy el mercado recibe otro mensaje: Estados Unidos e Irán estarían avanzando en negociaciones diplomáticas, lo que reduce el riesgo inmediato en Oriente Medio. Cada avance en este frente erosiona parcialmente la prima geopolítica que sostiene al oro como activo refugio.
Cuando el miedo retrocede, el metal suele perder impulso. Aun así, el debate de fondo sigue abierto. Varios analistas mantienen proyecciones ambiciosas para 2026, con estimaciones que apuntan incluso a los 6.000 dólares por onza, apoyadas en compras sostenidas de bancos centrales y en preocupaciones estructurales sobre deuda soberana e inflación.
La clave ahora es si estamos ante una simple corrección dentro de una tendencia alcista mayor —o si el oro necesita un nuevo catalizador para volver a máximos. Por el momento, el mercado parece tomarse un respiro.
El Supremo de EE. UU. tumba los aranceles globales de Trump y sacude a los mercados
ÚLTIMA HORA: Los PMIs baten previsiones y el euro se dispara
Calendario del día: PMIs europeos y PCE, PIB y PMIs de EE. UU.
La bolsa hoy: El precio del petróleo acumula una subida del 6% esta semana
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.