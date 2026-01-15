El divorcio de Europa y Estados Unidos por Groenlandia

Recientemente, inversores, analistas, comentaristas y el público en general han observado con consternación la retórica inusualmente agresiva de la administración del presidente estadounidense hacia sus aliados europeos. En el centro de la disputa se encuentra Groenlandia, una isla helada con una población de aproximadamente 55.000 habitantes. Esta no es la primera vez, ni para Estados Unidos ni para Donald Trump, que exigen el control de Groenlandia. Sin embargo, nunca antes Estados Unidos había estado tan decidido a tomar el control de la isla, mientras que Europa se mantiene firme y se niega a cualquier cambio territorial. ¿Podría el Océano Atlántico experimentar una escalada? ¿Y qué hay en Groenlandia que justifique un mayor deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Europa?

Groenlandia: ¿no solo es hielo y nieve?

Estados Unidos alega que el control de Groenlandia es indispensable para su seguridad nacional. El problema radica en que Estados Unidos ya cuenta con una base militar en Pituffik. Además, Estados Unidos se beneficia actualmente de la cooperación con los países de la OTAN en la vigilancia del Atlántico y el Círculo Polar Ártico.

Fuente: Bloomberg Finance

También está la cuestión de las posibles rutas marítimas y comerciales del Ártico, pero también en este caso, las sospechas de los analistas y las declaraciones de los políticos se enfrentan a contradicciones internas. ¿Quién navegaría estas futuras rutas? Estados Unidos sigue una política aislacionista y está inmerso en una guerra comercial con sus principales socios, concretamente la UE y China. Europa está plenamente satisfecha con las rutas a través del Atlántico, el Canal de Suez y el Canal de Panamá, mientras que Rusia atraviesa una catástrofe económica que la ha borrado del mapa económico mundial. ¿Se trata de algo más?

La crisis de las tierras raras golpeó a los mercados desarrollados como una avalancha que avanzaba a paso de tortuga. Todos los participantes y los responsables políticos esperaron a reconocer el problema hasta que China amenazó con utilizar las dependencias existentes como herramienta de presión.

En vista de esto, muchos señalan la aparente obviedad de la presencia de enormes yacimientos de innumerables minerales (incluidos los llamados metales de tierras raras) en la isla. Sin embargo, esta observación no es muy precisa. Groenlandia posee vastos yacimientos de numerosos recursos, más o menos estratégicos. En cualquier caso, Estados Unidos es un país extenso, con yacimientos mucho mayores en su propio territorio. Incluso los ubicados en las Montañas Rocosas, el desierto de Mojave, Alaska o la taiga septentrional son mucho más accesibles que cualquier yacimiento de Groenlandia. Groenlandia se encuentra en el Círculo Polar Ártico, con el 80% de su superficie cubierta por una capa de hielo. Estos yacimientos son tan difíciles de acceder que incluso la extracción de oro o diamantes allí resulta antieconómica. Esto sin tener en cuenta que Estados Unidos carece de instalaciones para refinar dichos recursos. Otros señalan que no se trata de extracción, sino de control sobre ellos, impidiendo así la participación de China, que, entre otros, adquirió una participación del 12% en la mina Kvanefjeld en Groenlandia en 2021. Sin embargo, esta explicación también es engañosa. No solo se ha paralizado la explotación de la mina Kvanefjeld debido a la contaminación radiactiva, sino que la mayoría de los proyectos mineros en la región están en sus primeras etapas, y China ya controla alrededor del 80% del mercado de tierras raras. ¿Cambiará algo la interrupción de sus yacimientos sin explotar en Groenlandia? Nada indica que así sea.

Incluso los intentos más conservadores de explotar los recursos de la región requieren una enorme financiación y tecnología, de las que Estados Unidos carece.

¿Quién posee dicha tecnología y quién carece, al mismo tiempo, de yacimientos geológicos alternativos? Europa no dispone de estos recursos, y entre los especialistas en extraerlos se encuentran el Reino Unido y los países escandinavos, incluyendo Dinamarca, actual propietario de Groenlandia. Cabe mencionar que la isla contiene 37 de los 50 minerales clave según la "CRMA" europea.

Las empresas de tierras raras han tenido un período muy positivo. ¿Es este el principio del crecimiento o su fin?

Las empresas estadounidenses de tierras raras están creciendo a un ritmo acelerado, y las expectativas para ellas son las más altas. ¿Serán suficientes los generosos subsidios e inversiones para recuperar el terreno perdido?

La llama del conflicto y la sombra de la dependencia

La actual administración estadounidense no ve a Europa como un aliado ni un socio. La ve como un oponente, si no como un enemigo. Esto no es una suposición ni una conclusión, sino una "nueva política de seguridad" claramente definida de Estados Unidos a partir de 2025.

EE. UU. quiere cercar a Europa; estratégica y económicamente, Groenlandia es el punto de partida de este plan. Trump y sus partidarios quieren dirigir su política exterior asumiendo que Europa es "débil", sea lo que sea que eso signifique. No pueden hacerlo cuando las dependencias estructurales y estratégicas siguen, en algunos casos, extremadamente a favor de Europa.

El elefante en la habitación que cada vez más gente está notando es ASML. Sin las máquinas ASML, no hay Nvidia, ni Intel, ni TSMC. Las máquinas de litografía de ASML son el sistema más complejo que la humanidad ha construido hasta la fecha. Tanto EE. UU. como China están años, si no décadas, por detrás de las capacidades de la empresa europea. Este sistema también es extremadamente resistente a los intentos de robo de tecnología.

Por otro lado, la deuda es menor que la de Estados Unidos (en términos de PIB). Además, Europa posee una gran parte de su propia deuda, a diferencia de Estados Unidos. Además, alrededor del 20% de la deuda estadounidense está actualmente en manos de europeos. Europa también es una potencia en una gama de productos nicho para la industria química y de precisión. Productos de los que la mayoría de la gente nunca oirá hablar, pero sin los cuales las líneas de montaje y los talleres de todo el mundo podrían paralizarse de la noche a la mañana.

En Estados Unidos, el argumento de la supuesta superioridad militar estadounidense como argumento definitivo también está cobrando fuerza. Esta ventaja es real, pero es mucho menor de lo que la percepción pública o los responsables políticos estadounidenses sugieren. La ventaja de Estados Unidos es principalmente cuantitativa y solo en determinados tipos de fuerzas.

¿Qué significa esto para los mercados y las empresas?

La política estadounidense ya no se asemeja a un mapa, sino a una ruleta. Puede cambiar por completo de un día para otro. Sin embargo, han surgido una amenaza y un riesgo sin precedentes. Independientemente de los acontecimientos futuros, vale la pena analizar las posibles implicaciones de la situación actual para el mercado.

Ante todo, cabe esperar que Europa, ante amenazas sin precedentes, adopte una estrategia aún más integral de expansión de sus fuerzas armadas e industria de defensa. Es posible que pronto se descubra que las valoraciones récord actuales de empresas como Rheinmetall o Hensoldt aún tienen margen de mejora.

La posición del dólar como moneda de reserva se cuestiona cada vez más ante la aparición de nuevos "centros de gravedad" en la política y la economía mundiales. Sin embargo, este es el menor problema para la moneda estadounidense. Donald Trump anunció abiertamente que el próximo presidente de la Reserva Federal debería implementar su política en lugar de centrarse en proteger el valor de la moneda o la estabilidad del sistema financiero. Además, una postura cada vez más confrontativa hacia los pocos aliados restantes de EE. UU., ante el aumento galopante de la deuda y el déficit, ejercerá presión sobre el atractivo de los bonos estadounidenses y, en consecuencia, del propio dólar.

Ante la creciente rivalidad entre EE. UU. y Europa, principalmente, pero no solo, en el ámbito económico, cabe esperar que Europa intente fortalecer las empresas y los sectores en los que posee una ventaja estructural o puede obtenerla a un coste moderado. Entre las empresas consolidadas que podrían beneficiarse de exenciones, nuevos acuerdos, subvenciones u otros tipos de promoción se encuentran ASML, Siemens, Novo Nordisk, BASF, AstraZeneca, Roche Holding, SAP, Ericsson o Bosch. Donde Europa tiene potencial para una independencia completa y, con el tiempo, para arrebatar cuota de mercado a EE. UU. y China, se encuentran los semiconductores y las baterías. Las bolsas europeas ya cuentan con una serie de empresas listas para un mayor desarrollo, como VARTA AG.

Sin embargo, los fabricantes de automóviles europeos, que cada vez tienen más dificultades para producir y vender dichos vehículos, podrían sumarse a esta tendencia. Tanto el Grupo Volkswagen como BMW y Daimler ya cuentan con equipos activos dedicados al diseño y producción de baterías y sistemas de energía avanzados.

DAXEX.DE (D1)

Fuente: xStation5

DXSE.DE (D1)

Fuente: xStation5

Las empresas industriales y médicas europeas, tras varios trimestres de fuertes correcciones, mantienen cada vez con mayor confianza sus canales de crecimiento.

En 2001, Estados Unidos invadió Afganistán y en 2002 tomó el control de Irak. Esto fue recibido con fuertes críticas desde muchos centros políticos, y una de las más importantes y sonoras fue la de Francia.

La opinión pública estadounidense se indignó tanto ante el intento de cuestionar su "guerra contra el terrorismo" que se lanzó una iniciativa popular para cambiar el nombre de "papas fritas" a "papas fritas de la libertad". ¿Qué significa esta anécdota en el contexto de la rivalidad contemporánea? Una de las manifestaciones más destacadas de la cultura y la artesanía europeas en Estados Unidos son las llamadas "marcas de lujo" como LVMH, Hermès o Kering. No es difícil imaginar que, en un contexto de crecientes tensiones y una retórica cada vez más dura, Estados Unidos pueda decidir restringir o boicotear los productos de estas empresas.

MC.FR (D1)

Fuente: xStation5

Las empresas de lujo también vuelven a la tendencia de crecimiento: ¿podrán mantenerla?

¿Hay algo que temer en la crisis por Groenlandia?

Una confrontación más o menos directa entre EE. UU. y Europa sería un desastre para el mercado y el mundo. ¿Cuáles son los indicios reales de que, sin temor a usar la palabra, las amenazas de EE. UU. son más que una simple táctica de negociación?

Base estadounidense en Groenlandia: En 2023, el nombre de la base militar se cambió de "Thule" a "Pituffik", una palabra del idioma de los inuit groenlandeses, que representan aproximadamente el 80% de la población. La base cambió de nombre después de 70 años. Simultáneamente, en 2024, el mando se transfirió a la llamada "Fuerza Espacial", una rama completamente nueva de las fuerzas armadas creada por Trump durante su primer mandato, lo que brindó la oportunidad de dotar a su comandante con una serie de "leales". ¿Es todo esto una coincidencia?

Las actividades de escalada polar no se limitan a Estados Unidos. Dinamarca, como la mayoría de los países europeos, ha aumentado su gasto en defensa a niveles nunca vistos en décadas, si no los más altos de la historia. Lo desconcertante es que, a pesar de las intrusiones ilegales regulares de barcos y drones rusos en aguas y espacio daneses, ha gastado más de 6.000 millones de dólares en la expansión y modernización de las fuerzas árticas.

Otros miembros de la parte europea de la OTAN tampoco se muestran pasivos. Francia, Alemania y el Reino Unido negocian actualmente el aumento del número de unidades estacionadas en la isla o están en proceso de transferir tropas a la isla.

El deseo de anexionarse Groenlandia ha estado presente en la política estadounidense desde la década de 1880. Donald Trump es un político cada vez más impopular en Estados Unidos y abrumadoramente detestado fuera del país. Es posible que ciertos elementos del establishment estadounidense intenten utilizar al presidente republicano, quien actualmente cumple su segundo mandato, y sus ambiciones imperialistas, así como la aversión del movimiento "MAGA" hacia Europa y la OTAN, para intentar tomar el control de la isla o recuperar una posición dominante en Europa, que Estados Unidos ha perdido. Este es un escenario improbable, pero a principios de este año dejó de ser un escenario fantástico y se convirtió en un riesgo que debe evaluarse.