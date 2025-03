El dólar más sobrevendido de la historia. ¿Qué hay detrás?

El dólar estadounidense es el par más sobrevendido por los inversores. Hay varios factores detrás de la debilidad del dólar, aunque, por supuesto, la magnitud de dicha debilidad puede ser sorprendente. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El dólar estadounidense se está vendiendo más que nunca en la historia. Nunca antes la diferencia entre comprar y vender contratos ha sido tan grande. La cantidad de posiciones cortas en sí es extremadamente grande y supera el nivel de 100.000 contratos que históricamente se ha considerado sobrevendido. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB ¿Qué implica la caída del dólar? Una mayor debilidad del dólar podría tener consecuencias significativas para la economía estadounidense y el mundo en su conjunto. En teoría, esto podría hacer que las exportaciones estadounidenses sean más competitivas, pero, al mismo tiempo, con la actual aversión relacionada con la guerra comercial, puede que no haya necesariamente nuevos compradores para los productos estadounidenses. Por otra parte, un dólar más débil podría traer consigo una inflación en las importaciones, aunque esto no debería ser un problema significativo. Además, un dólar estadounidense débil podría significar una disminución del valor de las reservas de divisas de muchos países, lo que podría llevar a una mayor diversificación, particularmente hacia el oro, que se ha apreciado significativamente en los últimos meses. Vale la pena mencionar que en los últimos tres años los bancos centrales han comprado más de 1.000 toneladas de oro anualmente y es muy probable que esta situación se repita a lo largo de 2025. ¿Qué hay detrás de la caída del dólar? Política comercial: La preocupación más común en este momento es la incertidumbre que rodea la política comercial de Donald Trump, que supuestamente conduciría a una recesión en Estados Unidos. Si bien inicialmente los aranceles fueron vistos como algo positivo para el dólar estadounidense, podrían volverse en su contra en el largo plazo. Datos económicos más débiles: Recientemente, los datos de la economía estadounidense han sido más débiles de lo esperado, aunque esto no significa que los datos sean débiles. El mercado indica que los datos del NFP del viernes mostraron una debilidad considerable. En general, se situaron en un nivel sólido de alrededor de 150.000, lo que no indica un enfriamiento significativo del mercado laboral al que la Fed pudiera responder. Sin embargo, el índice de sorpresa de los datos económicos de Estados Unidos es negativo y empieza a parecerse a la trayectoria de la primera presidencia de Trump. A su vez, el índice de finalizaciones en la eurozona es claramente positivo. Índice de sorpresa económica para EE.UU., eurozona y China. Como se puede ver, actualmente la situación parece peor desde la perspectiva estadounidense. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El modelo GDPNow de la Fed Atalta actualmente apunta a una fuerte recesión en el primer trimestre de este año, impulsada por un déficit comercial masivo alimentado por la incertidumbre sobre los aranceles comerciales. Fuente: Reserva Federal de Atlanta Crecientes expectativas de recortes de la Fed: Hasta hace poco, las expectativas del mercado apuntaban a un tipo de interés forward del 4%, lo que significaba menos de dos recortes de tipos de interés basados ​​en el tipo de interés efectivo (el techo del tipo de interés principal en EE.UU. es del 4,5%, mientras que el tipo de interés efectivo es del 4,33%). Actualmente, el tipo efectivo se valora en el 3,5% a final de año, lo que supone descontar al menos tres rebajas. El tipo de interés efectivo al final del año se cifra en el 3,5%. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Creciente demanda de monedas extranjeras y tasas reales más altas: si bien los rendimientos estadounidenses se han estado debilitando después de un fuerte repunte a principios de año, Europa ha experimentado un fuerte repunte, con expectativas de una gran emisión de deuda para un gasto militar y de infraestructura masivo. Los rendimientos alemanes suben a niveles más altos desde 2023 A pesar de la caída de los rendimientos al comienzo de la nueva semana, la caída en EE. UU. fue mayor, lo que llevó a una mayor ampliación del diferencial. La última vez que el diferencial fue tan alto, el EUR/USD se negociaba a 1,10-1,12. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La demanda especulativa del euro está creciendo. Aunque las posiciones netas siguen siendo negativas, estamos viendo una reducción simultánea de las posiciones cortas y un aumento en el número de posiciones cortas. Si esta tendencia continúa, será posible que la situación se repita a partir de 2022. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

¿Un Donald Trump decepcionante? El comportamiento del dólar desde las elecciones estadounidenses ha sido muy similar a la situación de 2016. El dólar inicialmente se apreció, pero poco después de las primeras decisiones de Trump comenzó a depreciarse. La dinámica de depreciación del dólar es actualmente más fuerte que después de las elecciones de 2016, pero vale la pena recordar que la depreciación en ese momento se extendió a lo largo de 2017. El comportamiento del dólar recuerda al de 2016-2017. ¿Seguirá el dólar un camino similar? Después de las elecciones de 2016, el dólar se depreció un 4,5% en 200 sesiones. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

