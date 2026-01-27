A pesar de los recientes movimientos en el dólar, Donald Trump y su equipo económico han reiterado su compromiso con un dólar fuerte, incluso amenazando con imponer aranceles a economías emergentes que tratan de reducir su dependencia de la divisa estadounidense en el comercio internacional. El objetivo es claro: blindar el papel del dólar en el centro del sistema financiero global.

Sin embargo, los mercados comienzan a descontar un escenario distinto. La debilidad de la moneda estadounidense abre un debate clave sobre sus efectos reales en la economía norteamericana, en Europa y en las decisiones de inversión a medio plazo.

Un dólar más débil: alivio comercial para EE. UU., pero riesgos financieros

Para la economía estadounidense, un dólar más débil tiene un doble efecto. Por un lado, encarece las importaciones, lo que podría trasladarse a mayores presiones inflacionarias y a una pérdida de poder adquisitivo para los consumidores. Por otro lado, mejora el déficit comercial, favoreciendo a las compañías exportadoras o con fuerte presencia internacional.

Este es el caso de los grandes gigantes tecnológicos —los llamados Magnificent 7—, que generan más del 50 % de sus ingresos fuera de Estados Unidos. Además, una moneda más barata impulsa la producción local, al sustituir importaciones por fabricación nacional, y dinamiza el turismo, al hacer el país más atractivo para los visitantes extranjeros.

El reverso de la moneda está en los flujos de capital. Un dólar debilitado puede reducir el atractivo de los activos estadounidenses como refugio seguro, desviando inversiones hacia divisas rivales como el euro o el yen. Algo similar ya se observó el año pasado, cuando el dólar actuó como chivo expiatorio de las políticas de Trump y los inversores optaron por rotar hacia mercados internacionales, beneficiando especialmente a sectores europeos como banca, defensa y, más recientemente, tecnología.

Europa y Japón: ganadores, perdedores y tensiones cruzadas

En Europa, un euro o libra fuertes tiene consecuencias claras. Entre los perdedores destacan los países y empresas más exportadoras, con Alemania, Francia y Reino Unido a la cabeza, especialmente por su elevada exposición al mercado estadounidense. No es menor el dato: Europa es el mayor socio comercial de EE. UU. y representa cerca del 20 % de sus importaciones.

Sectores como el farmacéutico, automovilístico, industrial, equipos médicos o ingeniería aeroespacial suelen ser los más sensibles a la volatilidad de las divisas. También compañías concretas, como ACS —la empresa española con mayor peso en Estados Unidos—, podrían ver un impacto negativo en resultados por efecto del tipo de cambio.

Entre los ganadores, destacan las empresas con fuerte dependencia de importaciones desde EE. UU. Tras los últimos acuerdos transatlánticos y los compromisos de inversión en energía estadounidense, las utilities europeas podrían beneficiarse de un dólar más débil. Además, una apreciación continuada del euro ejerce una fuerza desinflacionaria, que podría empujar la inflación por debajo del objetivo del 2 % del Banco Central Europeo, abriendo la puerta a nuevos recortes de tipos en un contexto de bajo crecimiento.

Japón añade otra capa de complejidad. Como uno de los mayores tenedores de deuda del Tesoro estadounidense —con unos 1,2 billones de dólares—, cualquier crisis en su economía se convierte automáticamente en una preocupación para Washington. Una venta masiva de bonos por parte de Japón elevaría los rendimientos y tensionaría los mercados. En ese escenario, la Reserva Federal podría verse forzada a intervenir para estabilizar el yen y los tipos de interés, en un delicado equilibrio entre divisas y deuda soberana.

Inversión y cobertura: cómo protegerse ante la debilidad estructural del dólar

Desde el punto de vista del inversor, el dólar se enfrenta a presiones estructurales: aumento del déficit fiscal, fricciones comerciales, aumentos de deuda, estímulos y una creciente diversificación de reservas hacia activos como el oro. A ello se suma la expectativa de que un futuro presidente de la Fed sea más proclive a recortar tipos que Jerome Powell, lo que reduciría aún más el atractivo del billete verde.

En este contexto, muchos bancos centrales buscan diversificar sus reservas ante el riesgo de sanciones financieras, mientras crece el interés por activos con oferta limitada como los metales preciosos o el bitcoin. La renta fija tradicional aparece como uno de los grandes damnificados, lo que impulsa a los inversores a aumentar la exposición a activos alternativos.

Para protegerse del riesgo divisa, la cobertura cobra protagonismo. Existen ETFs sobre índices estadounidenses con cobertura de moneda que, aunque tienen un coste adicional, eliminan la volatilidad cambiaria. El ejemplo es claro: el año pasado, los bonos del Tesoro ofrecieron cerca de un 6 % entre cupón y precio, pero un inversor europeo sin cobertura habría sufrido pérdidas cercanas al 7 % por la caída del dólar frente al euro.

En este escenario, oro y plata se consolidan como los activos que mejor están aprovechando la debilidad del dólar, actuando como refugio y diversificador en carteras cada vez más alejadas del clásico modelo 60/40.

¿Cómo invertir en ETFs hedge?

