Según el diario Financial Times, Irán ha introducido un nuevo elemento de incertidumbre en los mercados energéticos globales al exigir que los petroleros que crucen el Estrecho de Ormuz paguen peajes en criptomonedas. La medida llega en medio de un alto el fuego de 14 días con Estados Unidos y sus aliados, y podría alterar tanto el comercio de petróleo como el equilibrio geopolítico en la región.

Según representantes del sector energético iraní, cada buque deberá someterse a una evaluación previa y pagar aproximadamente un dólar por barril transportado, con la particularidad de que el pago deberá realizarse en activos digitales como Bitcoin. El objetivo declarado es doble: controlar el flujo marítimo durante la tregua y evitar que las transacciones puedan ser bloqueadas por sanciones internacionales.

Este movimiento refuerza la posición estratégica de Irán sobre una de las rutas marítimas más importantes del mundo, por donde pasa cerca de un tercio del petróleo transportado globalmente por mar.

Control marítimo, presión geopolítica y riesgo para el comercio

El Estrecho de Ormuz se ha convertido nuevamente en el epicentro de la tensión global. Irán ha advertido incluso que cualquier embarcación que transite sin autorización podría ser considerada un objetivo militar.

Mientras tanto, grandes compañías navieras como Maersk han optado por una postura cautelosa, evitando retomar operaciones normales hasta que haya claridad sobre las condiciones de tránsito.

El problema no es menor: actualmente hay 800 buques esperando en el Golfo Pérsico para poder cruzar, generando un cuello de botella logístico sin precedentes recientes. Antes del conflicto, hasta 135 barcos cruzaban diariamente; ahora, apenas entre 10 y 15 lo consiguen.

Además, países del Golfo como Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos consideran inaceptable que Irán tenga control efectivo sobre el paso, lo que podría escalar nuevamente las tensiones en un futuro. Ahora se calcula que Irán generará unos 90.000 millones de dólares al año en este concepto y el resto de países del Golfo empiezan a mirar a otras rutas alternativas.

Bitcoin sube impulsado por la tregua y el nuevo uso estratégico

En paralelo, el mercado de criptomonedas reaccionó con fuerza positiva. Bitcoin subió alrededor de un 5%, alcanzando niveles cercanos a los 71.800 dólares, su punto más alto en semanas.

Otras criptomonedas también registraron subidas significativas:

Ethereum: +7,7%

XRP: +5,5%

Solana: +6,5%

Dogecoin: +4,4%

El uso de Bitcoin como mecanismo de pago por parte de Irán refuerza su narrativa como herramienta para esquivar sanciones y podría acelerar su adopción en contextos geopolíticos complejos.

¿Quién es Satoshi Nakamoto? Nuevas teorías reavivan el misterio

Uno de los temas que vuelve a captar atención en medio del auge del Bitcoin es la identidad de su creador, Satoshi Nakamoto.

Un reciente informe del The New York Times sugiere que el criptógrafo británico Adam Back podría ser la persona detrás del pseudónimo. La investigación se basa en análisis lingüísticos de antiguos correos electrónicos y publicaciones, señalando similitudes en el uso del lenguaje. Adam Back es un criptógrafo británico, miembro de Cypherpunk y director ejecutivo de Blockstream, quien inventó Hashcash en 1997. Hashcash fue un sistema pionero de prueba de trabajo diseñado para combatir el correo basura, que posteriormente se convirtió en un componente fundamental del mecanismo de minería de Bitcoin.

Sin embargo, Back ha negado repetidamente ser Satoshi, tanto en el reportaje como en ocasiones anteriores.

Lo que sí está claro es el impacto económico del misterioso creador: según estimaciones, las reservas de Bitcoin asociadas a Satoshi podrían valer alrededor de 73.000 millones de dólares, lo que lo convertiría en una de las personas más ricas del mundo.

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