📣El euro-dólar cae de 1,18 antes de las NFP

Informe de los NFP a las 14:30 Inusualmente, hoy jueves se publicar谩n datos del mercado laboral estadounidense debido a las celebraciones del D铆a de la Independencia de Estados Unidos. Hoy la sesi贸n burs谩til finalizar谩 un poco antes por este motivo. Tras la sorpresa negativa de ayer con los datos de ADPs, los inversores podr铆an preguntarse si una lectura negativa de las NFPs podr铆a allanar el camino para un recorte de tipos en la reuni贸n de julio. 驴Qu茅 espera el mercado de las NFP? El consenso del mercado anticipa que las NFP muestren un aumento de 110.000 empleos en junio, una disminuci贸n respecto a los 139.000 de mayo. Se proyecta que la tasa de desempleo aumente del 4,2% al 4,3%, lo que marcar铆a su nivel m谩s alto desde octubre de 2021. Bloomberg Economics pronostica un aumento ligeramente mayor, de 120.000, pero advierte que los datos podr铆an estar inflados por diversos ajustes, con un promedio de 80.000 empleos al mes. Tambi茅n se percibe el riesgo de que la tasa de desempleo suba al 4,4%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Pron贸sticos: NFP: 110.000 - 120.000聽(consenso聽vs. Bloomberg Economics).

110.000 - 120.000聽(consenso聽vs. Bloomberg Economics). Tasa de desempleo: 4,3% (vs. 4,2% de dato previo).

4,3% (vs. 4,2% de dato previo). Ganancias medias por hora: +0,3% intermensual聽(vs. +0,4% de dato previo).

+0,3% intermensual聽(vs. +0,4% de dato previo). Incremento del salario anual: 3,9% interanual聽(vs. 3,9% de dato previo).

Fuente: Bloomerg Finance LP, XTB

El sub铆ndice de empleo del sector manufacturero ISM cay贸 recientemente a un nivel extremadamente bajo de 45 puntos, lo que sugiere la posibilidad de despidos en el sector.聽 Fuente: Bloomerg Finance LP, XTB Se帽ales de alerta del mercado laboral de Estados Unidos Una serie de indicadores apuntan a un debilitamiento del mercado laboral. Los datos de ADP revelaron una disminuci贸n de 33.000 empleos en el sector privado, la primera lectura negativa desde marzo de 2023. Las solicitudes semanales de desempleo tambi茅n est谩n aumentando, y los sub铆ndices del mercado laboral del ISM se han mantenido d茅biles, especialmente en el sector manufacturero. Los datos de Bloomberg Economics sugieren que el crecimiento real del empleo podr铆a ser de tan solo 40.000 empleos, una vez excluidos los ajustes del modelo de "nacimientos-muertes" de la Oficina de Estad铆sticas Laborales. Sin embargo, la 煤ltima lectura del JOLTS fue m谩s s贸lida de lo esperado, con m谩s de 7,7 millones en comparaci贸n con los casi 7,4 millones anteriores, aunque esto podr铆a tratarse de un repunte estacional.

Datos recientes muestran que las vacantes de empleo han comenzado a recuperarse, lo que indica que el mercado laboral ya no se est谩 enfriando m谩s.聽 Fuente: Bloomerg Finance LP, XTB

La lectura negativa del ADP es una fuerte se帽al de advertencia, aunque vale la pena destacar que el informe NFP, en la mayor铆a de los casos recientes, ha superado al ADP. Fuente: Bloomerg Finance LP, XTB Postura de la Reserva Federal Jerome Powell no descart贸 un recorte de tipos en julio en sus recientes declaraciones, afirmando "No puedo asegurarlo", pero enfatizando que la decisi贸n depender谩 de los datos econ贸micos. Los mercados actualmente estiman una probabilidad de recorte de aproximadamente el 25% en la reuni贸n de la Reserva Federal a finales de julio. Dos miembros de la Fed 鈥擟hristopher Waller y Michelle Bowman鈥 han apoyado abiertamente la posibilidad de un recorte en julio, siempre que las presiones inflacionarias se mantengan contenidas. Curiosamente, el mercado tambi茅n los considera candidatos potenciales para presidir la Fed tras la salida de Powell en mayo del 2026.

La probabilidad de un recorte en julio ha aumentado hasta el 25%, frente al 15% de mediados de junio. Fuente: Bloomerg Finance LP, XTB 驴Qu茅 tiene que pasar para que haya un recorte de tipos? La presi贸n de Trump sobre Jerome Powell aumenta casi a diario. Seg煤n Trump, las tasas de inter茅s estadounidenses deber铆an rondar actualmente el 1,0%. Sin embargo, el banco central mantiene su independencia. No obstante, si los datos contin煤an deterior谩ndose y la Fed se abstiene de recortar, es muy probable que se anuncie antes el sucesor de Powell. Un factor clave para un recorte en julio ser铆an los datos muy d茅biles. Si el informe de ADP se confirma con el informe de NFP, que muestra una disminuci贸n real del empleo, sentar铆a una base s贸lida para un recorte a finales de este mes. Otro factor crucial ser铆a un aumento de la tasa de desempleo al 4,4%. La propia Fed revis贸 recientemente su proyecci贸n, indicando que la tasa de desempleo alcanzar谩 el 4,5% este a帽o.

Las solicitudes de desempleo siguen siendo elevadas, pero s贸lo un aumento por encima de 300.000 constituir铆a una fuerte se帽al de advertencia. Fuente: Bloomerg Finance LP, XTB 驴C贸mo cotiza el euro-d贸lar antes de la publicaci贸n de las NFP? El par euro-d贸lar ha experimentado una apreciaci贸n significativa en los 煤ltimos meses, acelerando su incremento a finales de junio. Actualmente, se encuentra en sus niveles m谩s altos desde 2021. En t茅rminos de magnitud, la tendencia alcista actual comienza a asemejarse al movimiento observado en 2020. Sin embargo, si bien el aumento de 2020 se debi贸 principalmente a la demanda del euro, las ganancias actuales se vinculan principalmente a la debilidad del d贸lar. Si los datos de hoy realmente indican preocupaci贸n por el estado de la econom铆a estadounidense, el potencial de una mayor tendencia alcista ser铆a considerable. Actualmente, se entiende que el Banco Central Europeo tiene un umbral de tolerancia para el euro-d贸lar en torno a 1,20, ya que un euro m谩s fuerte podr铆a provocar deflaci贸n. No obstante, si los datos de hoy resultan s贸lidos, con una lectura entre 110.000 y 150.000, las probabilidades de un recorte de tipos disminuir谩n y el par podr铆a experimentar una correcci贸n significativa. 聽

