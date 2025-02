El euro-dólar fluctúa antes de los NFPs✂️

Informe de las nóminas no agrícolas a las 14:30 📌 Se espera que el informe de empleo de enero muestre una fortaleza continua en el mercado laboral. Unas revisiones significativas de los datos del año anterior se convertirían en el foco principal. Se anticipa que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) reducirá las estimaciones de empleo para 2024 en más de 900 mil puestos de trabajo. Al mismo tiempo, las actualizaciones de la población de EE. UU. podrían aumentar las estimaciones de la fuerza laboral en casi 2 millones. Los últimos informes de población de la BLS aumentaron el recuento en aproximadamente 3,6 millones de personas en comparación con el año anterior. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: XTB Research El consenso del mercado para el cambio de empleo se sitúa actualmente en +173.000. Sin embargo, teniendo en cuenta la sorpresa positiva del informe ADP del miércoles (+183.000 frente a las expectativas de 150.000), podría esperarse una tendencia similar para el informe NFP de hoy. El consenso de Bloomberg también apoya esta dirección, pronosticando un cambio significativamente mayor de +215.000. Impacto en el desempleo y los salarios Con una fuerza laboral más grande, se espera que la tasa de desempleo aumente levemente al 4,16% (desde el 4,09%). La participación en la fuerza laboral podría aumentar al 62,6% desde el 62,5%. NFPs: El consenso del mercado es de +173.000 (en comparación con los +256.000 de diciembre).

Es probable que las cifras de empleo para 2024 se revisen a la baja en más de 900.000 puestos de trabajo.

Crecimiento de la fuerza laboral: se ajustó al alza en casi 2 millones debido a las actualizaciones de la población.

Tasa de desempleo: se espera que sea del 4,16% (en comparación con el 4,09 % anterior). Fuente: XTB Research Es probable que el crecimiento de los salarios, un componente clave de la inflación, se mantenga moderadamente alto. El consenso del mercado espera una disminución al 3,8% interanual desde el 3,9% del mes de diciembre. Con más trabajadores disponibles, las empresas pueden enfrentar menos presión para aumentar los salarios, lo que podría tener un impacto positivo en la dinámica de menor inflación. Si el crecimiento de los salarios se desacelera, respaldaría aún más el argumento de la Reserva Federal a favor de recortes de los tipos de interés. Por el contrario, si los salarios se mantienen estables o se aceleran, podrían socavar la narrativa actual de desinflación y retrasar la flexibilización de la política monetaria. Fuente: XTB Research Implicaciones de los NFPs en el mercado Reacción del mercado de valores: la Fed vería de forma positiva uno niveles sólidos de empleo junto con una menor presión inflacionaria impulsada por los salarios.

la Fed vería de forma positiva uno niveles sólidos de empleo junto con una menor presión inflacionaria impulsada por los salarios. Mercado de bonos: los rendimientos de los bonos del Tesoro pueden mantener una tendencia a la baja, siempre que el informe respalde la reducción de las presiones inflacionarias y las perspectivas moderadas de la Fed.

los rendimientos de los bonos del Tesoro pueden mantener una tendencia a la baja, siempre que el informe respalde la reducción de las presiones inflacionarias y las perspectivas moderadas de la Fed. Índice del dólar: un informe de empleo más débil de lo esperado puede ejercer presión sobre el dólar, lo que favorece a los activos de mayor riesgo. Antes de la publicación del informe, el mercado muestra un apetito ligeramente reducido por activos de mayor riesgo y un ligero aumento en el valor del dólar. El euro-dólar baja una décima en los minutos previos a conocer el dato. Cotización del euro-dólar Fuente: XTB Research

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.