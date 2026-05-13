Después de atravesar uno de los periodos más complicados de su historia reciente, Boeing empieza a dejar atrás la imagen deteriorada que castigó su valoración durante años. Pocas compañías del S&P 500 han acumulado tantos frentes abiertos: accidentes mortales, una pandemia que paralizó la producción y conflictos laborales que frenaron su operativa. Un cóctel que, hasta hace poco, situaba a la empresa en una zona de riesgo que muchos inversores preferían evitar.

La profunda reorganización emprendida entre 2024 y 2025, sin embargo, está empezando a dar resultados. La compañía mantiene ventajas competitivas que siguen siendo únicas en el sector, y su cotización refleja un cambio de tendencia claro desde finales de 2024, con un flujo de confianza que vuelve a consolidarse.

Dos motores de crecimiento en Boing: liderazgo comercial y fortaleza en defensa

Boeing cuenta hoy con dos pilares que sostienen su recuperación. Por un lado, el duopolio con Airbus en el mercado de aviones comerciales, un segmento donde la demanda está prácticamente asegurada durante décadas. Por otro, su peso estratégico en los programas militares de Estados Unidos, un país que continúa incrementando su presupuesto de defensa.

Ambas áreas aportan ingresos estables y previsibles. El desafío no está en encontrar clientes, sino en garantizar que la producción se ejecuta sin fallos ni interrupciones regulatorias.

El giro con Kelly Ortberg: un liderazgo que marca un antes y un después

La llegada de Kelly Ortberg a la dirección ejecutiva en agosto de 2024 supuso un punto de inflexión. Desde su nombramiento, Boeing ha logrado estabilizar procesos internos y recuperar parte de la credibilidad perdida.

A 13 de mayo de 2026, la acción avanza un 8% en el año y un 19,5% en los últimos doce meses, mostrando una resistencia notable en un entorno geopolítico complejo y beneficiándose del impulso del sector defensa.

Demanda asegurada: un backlog histórico que elimina dudas

Para cualquier analista, la sostenibilidad de la demanda es un factor clave. En Boeing, este riesgo es prácticamente inexistente. La compañía cerró 2025 con una cartera de pedidos récord de 682.000 millones de dólares, que incluye más de 6.100 aviones comerciales pendientes de entrega.

Las aerolíneas necesitan renovar flotas y aumentar capacidad ante el crecimiento del tráfico aéreo global, especialmente en regiones emergentes como Asia y África. Solo Boeing y Airbus pueden atender ese volumen.

El año 2025 marcó además un punto de inflexión financiero:

Primer beneficio neto desde 2018 (2.238 millones).

Ingresos máximos de 89.500 millones .

600 entregas comerciales, el mejor dato en siete años.

La demanda nunca fue el problema. El reto sigue siendo producir al ritmo y con la calidad que exige una cartera de pedidos de esta magnitud.

Un actor esencial en la estrategia militar de Estados Unidos

Más allá del negocio comercial, la división de defensa aporta una capa adicional de estabilidad. En un contexto de aumento sostenido del gasto militar en Estados Unidos y Europa, Boeing se ha convertido en un socio clave para los grandes programas estratégicos.

El ejemplo más relevante es el contrato firmado en 2025 para el programa Next Generation Air Dominance (NGAD), valorado inicialmente en 20.000 millones de dólares, que sitúa a la compañía en el núcleo de la futura aviación de combate estadounidense.

Boeing muestra una recuperación real, pero con desafíos que aún pesan

Aunque la recuperación de Boeing se apoya en fundamentos sólidos, la empresa sigue enfrentándose a riesgos significativos. El más evidente es el riesgo de ejecución industrial: en los últimos años, la compañía ha sufrido parones, inspecciones adicionales y restricciones regulatorias que han puesto a prueba su capacidad operativa.

A ello se suma un endeudamiento elevado, consecuencia de años de crisis acumulada. Boeing avanza en la dirección correcta, pero el sector aeroespacial es especialmente sensible a los imprevistos, y la compañía aún debe demostrar que puede mantener la estabilidad a largo plazo.

¿Cómo navegar este escenario? Opciones como herramienta para operar alrededor de Boeing

Gracias al nuevo producto disponible en XTB, las opciones permiten a los usuarios operar en mercados que se mueven tanto al alza como a la baja, multiplicando su poder de inversión con un riesgo siempre limitado al coste de la prima. Este tipo de operativa resulta especialmente útil en compañías como Boeing, cuya cotización puede verse influida por factores como el ritmo de producción de aeronaves, la evolución de su cartera de pedidos, los avances regulatorios o la adjudicación de contratos militares en Estados Unidos.

Desde un punto de vista operativo, la compra de una opción call permite obtener exposición a escenarios donde el precio suba, mientras que la compra de una opción put se beneficia de caídas.

Esto te permite posicionarte según el escenario que consideres más probable: si crees que Boeing podría verse favorecida por una mejora en su capacidad de producción, un aumento de entregas, nuevos contratos de defensa o una estabilización regulatoria, una call ofrece exposición directa a ese entorno. Si, por el contrario, anticipas correcciones por retrasos en fabricación, tensiones regulatorias, problemas de calidad o un deterioro del sentimiento inversor, una put permite capturar ese movimiento. En ambos casos, el riesgo máximo queda limitado a la prima pagada.

Opción Call

Opción Put