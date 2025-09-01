El Gobierno cancela un contrato de Telefónica con Huawei

El Gobierno español ha decidido cancelar un contrato adjudicado a Telefónica para la instalación de equipos de la china Huawei en varias instituciones públicas, alegando "criterios de soberanía estratégica europea y española". Este contrato, valorado en 10 millones de euros, estaba destinado a renovar un tercio del equipamiento de la RedIRIS, la red pública de fibra que conecta a la comunidad académica y científica, actualmente basada en equipos de Huawei para la transmisión de datos.

Telefónica pierde el contrato con Huawei

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha explicado que, aunque inicialmente se había decidido adjudicar el contrato a Telefónica, este "no estaba adjudicado del todo" ni firmado, por lo que se ha puesto en proceso de cancelación. La decisión responde a una evaluación pormenorizada en el marco de un esquema nacional de seguridad, no a una prohibición general del uso de equipos de Huawei en España ni a la existencia de una lista negra de proveedores. Según la secretaria, la nueva adjudicación para la renovación de equipos se dará a conocer en los próximos días y los detalles sobre la posible inclusión o exclusión de Huawei en la nueva licitación se harán públicos entonces.

El Gobierno ha enfatizado que la cancelación del contrato de Telefónica con Huawei es una medida estratégica para reforzar la autonomía digital y la soberanía en tecnologías, en un ámbito dinámico y en constante evolución, considerando la relevancia de preservar la seguridad en infraestructuras críticas como la RedIRIS, que también conecta instituciones como el Ministerio de Defensa.

A pesar de la cancelación, las acciones de Telefónica suben hoy un 0,6%. En el conjunto del 2025, además, se revalorizan un 15,7%.

