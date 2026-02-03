El gobierno español está decidido a prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años. Esto cuadra con las iniciativas de otros países e incluso se achacará responsabilidad al CEO de las compañías que permitan el uso de sus aplicaciones de estos menores. Pero ¿cómo afecta esto a las acciones de Meta o X?

El gobierno español se lanza contra las redes sociales

Aunque no es oficial, Pedro Sánchez ya ha anunciado que el gobierno prohibirá el uso de redes sociales en España a los menores de 16 años. Estas nueva medida se está poniendo de moda entre los países occidentales, pero la duda viene del impacto real. En ese sentido, empresas como Meta, dueña de Instagram o Facebook, así como TikTok o X, de Elon Musk, no publican la edad de sus usuarios. Por ello, es muy complicado saber el impacto real de estas medidas. En cualquier caso, las estimaciones que hay sobre Instagram (insistimos, son estimaciones que hay que coger con pinzas) indican que el 7% de los usuarios serían menores de 17 años, por lo que los menores de 16 son aún menos. Teniendo en cuenta que es un grupo sin poder adquisitivo (ni siquiera están en edad de trabajar) no debería tener impacto en las cifras de Meta.

Cruzada de Pedro Sánchez y Elon Musk

A esto hay que sumar que el propio Sánchez ha mencionado a Elon Musk y a su plataforma X, después de un rifirrafe que tuvieron en dicha red social, y señalando que también se combatirá la desinformación y propagación de bulos, algo bastante preocupante teniendo en cuenta el dilema de quién decidirá qué noticia es verdadera o no.

En cualquier caso, estas medidas podrían ser inútiles, teniendo en cuenta que si un jóven quiere usar Instagram, lo podrá seguir usando con el móvil de algún familiar y si este familiar se lo prohíbe, la medida no tendría ningún impacto real porque ya se lo habría prohibido de antemano.