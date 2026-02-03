- El gobierno español se enfrenta a las redes sociales
- ¿Cómo afecta a Meta o X?
- El gobierno español se enfrenta a las redes sociales
- ¿Cómo afecta a Meta o X?
El gobierno español está decidido a prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años. Esto cuadra con las iniciativas de otros países e incluso se achacará responsabilidad al CEO de las compañías que permitan el uso de sus aplicaciones de estos menores. Pero ¿cómo afecta esto a las acciones de Meta o X?
El gobierno español se lanza contra las redes sociales
Aunque no es oficial, Pedro Sánchez ya ha anunciado que el gobierno prohibirá el uso de redes sociales en España a los menores de 16 años. Estas nueva medida se está poniendo de moda entre los países occidentales, pero la duda viene del impacto real. En ese sentido, empresas como Meta, dueña de Instagram o Facebook, así como TikTok o X, de Elon Musk, no publican la edad de sus usuarios. Por ello, es muy complicado saber el impacto real de estas medidas. En cualquier caso, las estimaciones que hay sobre Instagram (insistimos, son estimaciones que hay que coger con pinzas) indican que el 7% de los usuarios serían menores de 17 años, por lo que los menores de 16 son aún menos. Teniendo en cuenta que es un grupo sin poder adquisitivo (ni siquiera están en edad de trabajar) no debería tener impacto en las cifras de Meta.
Cruzada de Pedro Sánchez y Elon Musk
A esto hay que sumar que el propio Sánchez ha mencionado a Elon Musk y a su plataforma X, después de un rifirrafe que tuvieron en dicha red social, y señalando que también se combatirá la desinformación y propagación de bulos, algo bastante preocupante teniendo en cuenta el dilema de quién decidirá qué noticia es verdadera o no.
En cualquier caso, estas medidas podrían ser inútiles, teniendo en cuenta que si un jóven quiere usar Instagram, lo podrá seguir usando con el móvil de algún familiar y si este familiar se lo prohíbe, la medida no tendría ningún impacto real porque ya se lo habría prohibido de antemano.
El Nasdaq 100 rebota con fuerza
Las acciones de Amazon se desploman: la nueva víctima del sector tecnológico
El Nasdaq 100 cae con fuerza ante la debilidad del sector tecnológico
Palantir no deja de sorprender al mercado: otro trimestre, otro récord
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.