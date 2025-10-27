El Ibex 35 está muy cerca de alcanzar máximos históricos en el comienzo de la sesión con una parte importante de los valores cotizando en verde. Esta semana será clave, ya que conoceremos los resultados trimestrales de empresas como Santander, BBVA o Caixa, con la influencia que la banca ya sabemos que tiene dentro del selectivo. No deberíamos extrañarnos si vemos volatilidad en los mercados, ya que los resultados suelen provocar estos movimientos.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Indra suben un 2% en el comienzo de semana y es la compañía que más repunta en el Ibex 35. El motivo viene de una subida de precio objetivo por parte de una casa de análisis hasta los 46€, lo que le ubicaría sobrevalorada pero menos de lo que estimaban antes. La banca está subiendo con cierta fuerza, con BBVA repuntando más de un 1%. Como ya hemos dicho, el sector se enfrenta a una semana clave después de que las cifras de Bankinter no convencieran a los inversores la semana pasada.

Fuente:Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Rovi son las más bajistas de la sesión para el Ibex 35, a pesar de la falta de noticias. Ocurre lo mismo con Colonial y el resto de empresas que caen. En general, el ánimo es bastante positivo y las caídas son moderadas. En cualquier caso, parece que las subidas del Ibex se están moderando a medida que avanza la sesión.

Fuente: Plataforma de XTB

