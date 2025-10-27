- Inditex repartirá 0,84 euros por acción
- Las fechas claves del dividendo de Inditex
Esta semana está marcada por los resultados empresariales tanto de Estados Unidos como de Europa. Sin embargo, también hay hueco para otros eventos corporativos como los dividendos. Es el caso de Inditex. ¿Cuáles son las fechas clave? Además, recordad que Inditex es una de las compañías de nuestra Selección de Ideas para invertir en bolsa de XTB.
El dividendo de Inditex repartirá 0,84 euros por acción
Las acciones de Inditex no están teniendo un buen 2025 y se dejan algo más de un 1%, aunque han llegado a descender más de un 16% en el año. Por ello, los dividendos son fundamentales para los inversores en años como este. Inditex repartirá 0,84 euros por acción el 3 de noviembre, lo que representa una rentabilidad por dividendo de alrededor del 1,7% a precios de hoy. Sin embargo, el último día para comprar las acciones de Inditex y tener derecho a cobrar su dividendo es este miércoles 29 de octubre, ya que el día 30 de octubre ya se descontará de su precio y cotizará sin derecho a dividendo.
El dividendo de Inditex se divide en 0,2 euros de dividendo ordinario más 0,55 euros de dividendo complementario, dejando el dividendo total pagado en este año en el 1,68 euros. Recordemos que Inditex tiene más de 10.000 millones de euros de caja neta, lo que representa alrededor del 6% de su capitalización bursátil. Esto le permite pagar dividendos complementarios de manera frecuente y hacer frente a situaciones complicadas del mercado. Sin embargo, pensamos que con ese efectivo también se podrían realizar recompras de acciones o incluso adquisiciones estratégicas, lo que podría incrementar el valor de la compañía.
Las acciones de Inditex rebotan un 20% desde mínimos de este año.
¿Cómo comprar acciones de Inditex?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Inditex para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
