Las acciones de Indra vuelven a brillar dentro del Ibex 35, impulsadas por las nuevas recomendaciones de las casas de análisis. A pesar de la gran revalorización que la empresa de defensa acumula en lo que llevamos en el año, los analistas han vuelto a elevar su precio objetivo, reiterando su apuesta por la empresa liderada por Escribano. Como consecuencia, la compañía se dispara hoy en Bolsa, con una notable subida del 2,7%.

Las casas de análisis siguen apostando por Indra

Indra continúa entre las protagonistas de la Bolsa española gracias al renovado respaldo de CaixaBank y UBS, que han incrementado significativamente sus valoraciones sobre la tecnológica. Ambas entidades consideran que, pese a su fuerte subida en el año, la acción aún mantiene un amplio margen de crecimiento potencial cercano al 30%.

En concreto, CaixaBank ha elevado su precio objetivo para las acciones de Indra desde los 46,2 euros por título hasta los 55,8 euros, lo que implica un recorrido al alza del 26% desde los niveles actuales. La entidad mantiene su recomendación de compra, destacando la solidez del negocio de Defensa y el favorable contexto europeo de incremento del gasto militar. Por su parte, UBS también ha revisado al alza su valoración, de 43 a 48 euros, igualmente con recomendación de compra.

Nuevos proyectos

Estas recomendaciones llegan después de conocerse que la compañía será la principal beneficiaria de los grandes contratos dentro del nuevo ciclo de gasto militar aprobado por el Gobierno español, con una asignación superior a los 6.500 millones de euros en préstamos a tipo cero. A raíz de la reciente adjudicación del Gobierno, Indra liderará varios programas estratégicos de modernización de las Fuerzas Armadas, con especial protagonismo en el ámbito terrestre, donde su alianza con Rheinmetall será decisiva. Entre los recientes programas asignados a la compañía, destacan:

Sistema de artillería autopropulsada sobre ruedas y cadenas (ATP): Indra, junto a Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), será responsable del desarrollo de los nuevos obuses móviles que sustituirán a los actuales M109, con un presupuesto conjunto de casi 3.000 millones de euros.

Vehículo lanzapuentes de ruedas (VLP): Proyecto en solitario de Indra, con un crédito de 190 millones de euros, destinado a la creación de un nuevo vehículo que facilite el cruce de obstáculos a unidades acorazadas.

Vehículo de apoyo de cadenas (VAC): Programa de 788 millones bajo la empresa mixta Tess Defence (participada por Indra junto con Santa Bárbara, Sapa y EM&E), que desarrollará una nueva familia de vehículos multipropósito de orugas.

Sistema de combate terrestre superior (MGCS): Iniciativa de investigación y diseño para el futuro carro de combate español y europeo, con 20 millones de euros de financiación inicial, donde Rheinmetall también desempeñará un papel técnico clave.

Programas de ciberdefensa y conectividad táctica: Incluyen el sistema de radio táctica (SCRT) con 768 millones, la conectividad multidisciplinar de seguridad aérea (820 millones) y el sistema integral de ciberseguridad avanzada.

Cotización de las acciones de Indra

En 2025, las acciones de Indra se han convertido en las más alcistas del Ibex 35, con una subida acumulada del 152% en lo que llevamos de 2025. Su avance responde al impulso de los programas europeos de defensa y digitalización, que han elevado la demanda de soluciones tecnológicas y sistemas de ciberseguridad, ámbitos donde la compañía española tiene posiciones estratégicas. El sector, además, se beneficia del aumento de la inversión militar a raíz de las tensiones geopolíticas, lo que ha impulsado a otras compañías como Rheinmetall o Leonardo.

A pesar de su impresionante revalorización, el consenso de los analistas sigue siendo optimista. De las principales casas de análisis que monitorizan el valor, la mayoría aconseja comprar, argumentando que Indra aún cotiza a múltiplos atractivos frente a su potencial de crecimiento. Firmas como Bernstein, Santander y Morgan Stanley también se han mostrado favorables en los últimos meses, ampliando el respaldo institucional al valor.

¿Cómo comprar acciones de Indra?

