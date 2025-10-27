¿Cómo consigo el dividendo de Santander?

- Santander reparte dividendo en noviembre
- Santander reparte dividendo en noviembre
Las acciones de Santander son una de las que más suben en este 2025. En concreto, las acciones de Santander acumulan una subida de casi el 90% y son las terceras que más suben. En este contexto, las entidades bancarias y en concreto Santander continúan remunerando al accionista y repartirá su dividendo la semana que viene. ¿Cuál es la fecha clave para poder optar al nuevo dividendo de Santander?
El dividendo de Santander repartirá 0,115 euros por acción
Santander repartirá 0,115 euros de dividendo por acción el próximo 3 de noviembre, lo que representa una rentabilidad por dividendo del 1,35% a precios de hoy. Sin embargo, la fecha clave es este miércoles 29 de octubre, porque es el último día para comprar las acciones de Santander y tener derecho a este dividendo. El jueves 30 de octubre sus acciones descontarán el dividendo y los inversores que compren acciones ese día ya no cobrarán la remuneración del 3 de noviembre.
Además, el miércoles 29 también es importante porque Santander presentará sus resultados financieros del 2025, después de que Bankinter presentara unas cifras que no convencieron al mercado. Esta semana será clave para el desempeño de la banca y las acciones de Santander en lo que va de año, por lo que en la plataforma de XTB haremos un seguimiento y análisis de ello.
Las acciones de Banco Santander repuntan un 90% en este 2025 y es la entidad que más sube.
¿Cómo comprar acciones del Banco Santander?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones del Banco Santander (SAN1.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
