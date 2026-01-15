El Ibex 35 abre a la baja y empieza a estancarse

El Ibex 35 abre a la baja y se coloca como uno de los peores índices del continente europeo en este inicio de sesión donde vemos repuntes de algunos índices como el AEX neerlandés. Aún así, las caídas son moderadas y vemos valores en verde dentro del selectivo español. Todo ello a pesar de que el tono geopolítico se haya rebajado por momentos y las compañías más globales deberían recibirlo con optimismo en sus cotizaciones.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Aena son las que más suben del Ibex 35 y también vemos un movimiento al alza de IAG. Una de las consecuencias de tensiones entre Estados Unidos e Irán era el cierre del espacio aéreo del segundo, con el impacto que esto tiene para las aerolíneas. Esto no significa que dichas aerolíneas tengan como destino Irán, sino que las rutas hacia otros países también se podían ver afectadas. En ese sentido, se habla sobre un cierre de dicho espacio de alrededor de 2 a 4 horas, dependiendo de la fuente, pero que ya ha finalizado. Por su parte, Acciona o Fluidra también han abierto con leves alzas.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Repsol experimentan una fuerte caída en la sesión de hoy después de que los precios del petróleo estén experimentando fuertes descensos, haya experimentado un recorte de precio objetivo y el informe de actividad reportado ayer no haya gustado demasiado al mercado. Con todo ello, el valor había experimentado un fuerte repunte en los últimos días por el optimismo de los inversores sobre su participación en Venezuela y por el despunte de los precios del crudo por las tensiones entre Estados Unidos e Irán. El potencial impacto de un incremento de producción en Venezuela apenas impacta en menos del 5% en los beneficios de la compañía, por lo que un pinchazo en los precios del crudo vuelve a complicar el año a la española. Grifols cae en los primeros compases de la sesión después del repunte de ayer, que no seguía criterios fundamentales.

Fuente: Plataforma de XTB

