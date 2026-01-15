El Ibex 35 abre a la baja y empieza a estancarse

- El turismo lidera las subidas del Ibex 35
- Repsol se desploma un 6%
- El turismo lidera las subidas del Ibex 35
- Repsol se desploma un 6%
El Ibex 35 abre a la baja y se coloca como uno de los peores índices del continente europeo en este inicio de sesión donde vemos repuntes de algunos índices como el AEX neerlandés. Aún así, las caídas son moderadas y vemos valores en verde dentro del selectivo español. Todo ello a pesar de que el tono geopolítico se haya rebajado por momentos y las compañías más globales deberían recibirlo con optimismo en sus cotizaciones.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Aena son las que más suben del Ibex 35 y también vemos un movimiento al alza de IAG. Una de las consecuencias de tensiones entre Estados Unidos e Irán era el cierre del espacio aéreo del segundo, con el impacto que esto tiene para las aerolíneas. Esto no significa que dichas aerolíneas tengan como destino Irán, sino que las rutas hacia otros países también se podían ver afectadas. En ese sentido, se habla sobre un cierre de dicho espacio de alrededor de 2 a 4 horas, dependiendo de la fuente, pero que ya ha finalizado. Por su parte, Acciona o Fluidra también han abierto con leves alzas.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de Repsol experimentan una fuerte caída en la sesión de hoy después de que los precios del petróleo estén experimentando fuertes descensos, haya experimentado un recorte de precio objetivo y el informe de actividad reportado ayer no haya gustado demasiado al mercado. Con todo ello, el valor había experimentado un fuerte repunte en los últimos días por el optimismo de los inversores sobre su participación en Venezuela y por el despunte de los precios del crudo por las tensiones entre Estados Unidos e Irán. El potencial impacto de un incremento de producción en Venezuela apenas impacta en menos del 5% en los beneficios de la compañía, por lo que un pinchazo en los precios del crudo vuelve a complicar el año a la española. Grifols cae en los primeros compases de la sesión después del repunte de ayer, que no seguía criterios fundamentales.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Resumen diario: Bancos y tecnología arrastran al alza los índices
Tres mercados a observar la próxima semana (16.01.2026)
El más grande en su clase: ¿Qué dicen las ganancias de BlackRock sobre el mercado?
Las ganancias de bancos y fondos respaldan las valoraciones
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.