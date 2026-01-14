Las acciones de Grifols están despegando un 7% en la jornada de hoy y son con diferencia las más alcistas del Ibex 35. A pesar de que el valor no había comenzado entre las primeras posiciones, ha comenzado a dispararse a partir del medio día. ¿Qué ocurre con las acciones de Grifols?

Las acciones de Grifols se disparan

A pesar del repunte de las acciones de Grifols, no parece que haya ninguna noticia relevante para provocar esas subidas, ni propia ni de competidores. Eso sí, la actividad en el día de hoy está fuera de lo normal y según recoge Bloomberg el volumen es un 50% superior a la media de los últimos 20 días en lo que llevamos de sesión. El día 2 de enero también experimentó un fuerte repunte, por lo que vemos un incremento del interés por la compañía en un año en el que puede consolidar su transformación. La clave será la generación de caja, que sigue siendo un foco para los inversores y con la que podrá reducir su apalancamiento por debajo de las 4 veces deuda neta/EBITDA. En los 9 primeros meses del 2025 consiguió un flujo de caja libre antes de M&A de alrededor de 188 millones de euros frente a los -60 millones de euros del mismo periodo del año anterior, por lo que la empresa sigue por el buen camino. Los precios del plasma parecen estabilizados y Grifols está consiguiendo mejorar márgenes, lo que también es importante para reducir su riesgo de crédito.

Sin embargo, parece que el movimiento de hoy esconde algo más, como la compra de un gran institucional o el cierre de cortos impulsado por las rápidas subidas iniciales.

Las acciones de Grifols suben un 5% en este 2026.

Fuente: Plataforma de XTB

