El Ibex 35 abre con leves subidas

El Ibex 35 abre con suaves subidas en la última jornada de la semana. El selectivo español se está quedando sin fuerzas para despegarse de los 15.800 puntos y atacar sus máximos, pero los inversores deben tener en cuenta que en las temporadas de resultados es normal que los índices tengan un comportamiento errático. En el caso del Ibex, todavía quedan prácticamente todas las compañías por reportar sus cifras, por lo que podríamos ver tanto un ataque a máximos como una caída por debajo de los 15.800 puntos. La semana que viene será clave para la evolución del Ibex 35 en lo que queda de año.

Empresas que más suben del Ibex 35

La parte alta del Ibex 35 está copada por CaixaBank y Fluidra, que se turnan en liderazgo. La entidad reportará sus cifras del tercer trimestre justo dentro de una semana, pero las cuentas de Bankinter de ayer no generaron demasiado optimismo para el sector. Fluidra o ACS suben pero no están respaldadas por noticias en el día de hoy, por lo que el resto de subidas del selectivo son movimientos rutinarios. La realidad es que el selectivo se ubica en niveles clave y algunas compañías podrían reportar sorpresas las próximas semanas.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

En la parte baja del Ibex 35 encontramos Ferrovial, que cae después de que ayer anunciara su dividendo flexible para final de año. La compañía también reportará sus cifras en las próximas semanas y los inversores pondrán el foco en el desempeño en Estados Unidos, que podría sufrir cierto impacto por la ralentización de la economía. Acciona Energía o Solaria corrigen levemente, pero ambas empresas han tenido un buen desempeño en bolsa en este 2025 gracias a las subidas de los precios de la energía. En el caso, de Solaria, se ha acentuado por los cortos, que ya se han reducido considerablemente.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.