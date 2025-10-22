Las acciones de Solaria suben un 80% en este 2025 y a pesar de que sus cifras han mejorado y la compañía se ha beneficiado de la subida de precios de la electricidad en España, el principal motivo de este despunte han sido los cierres de posiciones cortas masivas. De hecho, a lo largo del 2025 se han producido varios short squeeze. La pregunta es: ¿volverá a producirse otro?

Las probabilidades de short squeeze en Solaria se reducen

Un short squeeze se produce cuando una acción sube con fuerza, obligando a muchos cortos a cerrar posiciones por las llamadas de margen, lo que causa aún más subidas y cierres de corto. Todo ello, en un breve espacio de tiempo. Sin embargo, aunque esto se puede producir en teoría con cualquier porcentaje de cortos, la realidad es que los grandes short squeeze que son visibles en el mercado se producen cuando el porcentaje de cortos sobre el capital, o mejor dicho, sobre el capital flotante, es alto. Este era el caso de Solaria.

En el mes de mayo, los cortos llegaron a representar el 11,6% del capital de Solaria, mientras que superaban el 20% de capital flotante. Esto causaba un caldo de cultivo perfecto para un short-squeeze, ya que históricamente las acciones de Solaria han sido bastante volátiles y muy sensibles a cualquier noticia positiva o negativa (esto en parte lo causaban los propios cortos).

Tras varios short-squeeze en este 2025:

Fuente: Plataforma de XTB

El porcentaje de cortos se ha reducido ya hasta niveles normales. Actualmente los cortos representan alrededor del 2,87% del capital de Solaria, y aunque es cierto que las posiciones de menos del 0,5% sobre el capital no se reportan a la CNMV, podemos decir que la presión bajista sobre las acciones de Solaria se ha reducido con creces hasta niveles sanos. Esto supone también que las posibilidades de que se produzca un short squeeze son ya muy reducidas.

¿Cómo comprar acciones de Solaria?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Solaria para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.