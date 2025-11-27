El Ibex 35 abre con ligeras caídas

El Ibex 35 ha empezado la sesión con ligeras caídas, al igual que la mayoría de índices europeos a excepción del DAX alemán. La sesión de hoy debería ser relativamente tranquila debido a que la bolsa americana cierra por el Día de Acción de Gracias. Por otro lado, el calendario macro es bastante reducido.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Acciona Energía son las que más suben de la sesión, aunque los repuntes son moderados. El motivo es que la compañía ha anunciado que ha vendido dos activos en Sudáfrica a Cennergi. En concreto, se ha vendido un proyecto eólico y una planta fotovoltáica que permitirán a Acciona Energía generar una plusvalía de alrededor de 65 millones de euros. Por tanto, la compañía sigue con su plan de rotación de activos después de la decepción de los resultados de Acciona hace apenas unas semanas. Por su parte, Indra también repunta a la espera de que esta semana se apruebe o no la compra de Hispasat a Redeia.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Bankinter son las que más caen del selectivo español, pero a medida que avanza la sesión el Ibex 35 se está animando y entrando en terreno positivo con muy pocos valores en la parte baja de la tabla.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

