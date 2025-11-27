El Ibex 35 abre con ligeras caídas

- El Ibex 35 se acelera
- Acciona Energía e Indra empiezan fuerte la sesión
El Ibex 35 ha empezado la sesión con ligeras caídas, al igual que la mayoría de índices europeos a excepción del DAX alemán. La sesión de hoy debería ser relativamente tranquila debido a que la bolsa americana cierra por el Día de Acción de Gracias. Por otro lado, el calendario macro es bastante reducido.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Acciona Energía son las que más suben de la sesión, aunque los repuntes son moderados. El motivo es que la compañía ha anunciado que ha vendido dos activos en Sudáfrica a Cennergi. En concreto, se ha vendido un proyecto eólico y una planta fotovoltáica que permitirán a Acciona Energía generar una plusvalía de alrededor de 65 millones de euros. Por tanto, la compañía sigue con su plan de rotación de activos después de la decepción de los resultados de Acciona hace apenas unas semanas. Por su parte, Indra también repunta a la espera de que esta semana se apruebe o no la compra de Hispasat a Redeia.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de Bankinter son las que más caen del selectivo español, pero a medida que avanza la sesión el Ibex 35 se está animando y entrando en terreno positivo con muy pocos valores en la parte baja de la tabla.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
