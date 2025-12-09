El Ibex 35 abre con ligeras subidas

El Ibex 35 empieza la jornada con ligeras subidas y se acerca de nuevo a sus máximos históricos. El optimismo en Europa es generalizado, aunque como llevamos viendo todo el año el selectivo español es uno de los que mejor comportamiento está teniendo. La duda sobre el rally de navidad continúa debido a que las subidas en lo que llevamos de año ya son importantes, aunque es posible que los datos macro de las próximas semanas marquen el ritmo, con la reunión de la FED a la cabeza.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Sabadell son las que más suben en la sesión de hoy y se anotan un repunte de un 1%. En general, la banca está teniendo un buen comportamiento y continúan la dinámica positiva de este año a pesar de haber tenido un mal final de noviembre. Indra también sigue a su ritmo, aunque todavía está pendiente de cerrar la fusión con EM&E, que todavía tendrá que esperar.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

La parte baja del Ibex 35 es reducida y las subidas se aceleran a medida que avanza la sesión. IAG está copando la parte baja, aunque no hay grandes noticias negativas sobre el sector. Por su parte, Solaria también se cuela en la parte baja y mantiene un comportamiento algo errático desde las subidas del mes de noviembre.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.