¿Por qué siguen subiendo las acciones de Indra?

Las acciones de Indra siguen subiendo en la jornada de hoy a pesar de que el impulso del lunes ya se debería haber difuminado. Sin embargo, pensamos que hay que mirar a las dinámicas de las acciones del sector para entender este movimiento. ¿Por qué suben las acciones de Indra?

Las acciones de Indra son las más "baratas"

Las acciones de Indra son las que más repuntan hoy dentro del sector defensa europeo y en estos momentos lo hace alrededor de un 3%. La tendencia hacia este sector es clara por el contexto geopolítico y la sensación de que el orden mundial ha cambiado desde unos años tranquilos a una época de mayores intervenciones militares o al menos tensiones más explícitas. De hecho, la conversación pública ahora está migrando hacia Groenlandia y la intención de Estados Unidos de hacerse con ella.

Pero dentro del sector encontramos a diferentes operadores e Indra, pese a no ser un operador puro, puede ser interesante. La compañía sigue apostando por el sector y es la elegida por el gobierno español para capitalizar gran parte de las inversiones del país en la industria. Además, los múltiplos a los que cotizan son inferiores a los de otros operadores. Actualmente, Indra cotiza a un PER (las veces que el precio de la acción recoge el beneficio por acción que genera la compañía, precio/beneficio) de unas 24 veces, mientras que empresas como Rheinmetall o Thales lo hacen a más de 90 y 48 veces. Aunque puede tener sentido que Indra cotice con mayor descuento por no ser un operador puro, parece que el sector está algo inflado por las altas expectativas y algunos inversores buscan oportunidades en él sin comprar a estos altos precios. Por ello, Indra se beneficia de este tipo de inversores y los altos múltiplos del sector.

Las acciones de Indra suben casi un 7% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

