Las acciones de IAG suben un 1,95% intradía y se sitúan como las segunda mejores del Ibex 35, solo por detrás de Indra. La compañía, que a comienzos del mes de octubre llegó a rondar los máximos alcanzados antes de la era Covid, está viendo cómo su cotización se dispara tanto en la Bolsa de Londres como en el selectivo nacional tras recibir nuevas recomendaciones de las casas de análisis. ¿Qué hay detrás?

Goldman Sachs recomienda comprar acciones de IAG

En concreto, las acciones de IAG se están viendo impulsadas por la nueva recomendación de Goldman Sachs, que en la jornada de hoy ha elevado su recomendación sobre la compañía. La firma de análisis ha mejorado su recomendación desde "neutral" a "comprar" y ha elevado el precio objetivo para los títulos de hasta los 5,41 euros, lo que representa un potencial alcista del 17%.

El banco estadounidense cree que IAG está bien posicionada para superar sus máximos prepandemia, beneficiándose de menores precios del petróleo y menores tensiones geopolíticas. La firma destaca también la rentabilidad superior del holding, propietario de marcas como Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus, frente a sus pares europeos.

La nueva recomendación de Goldman Sachs llega poco después de que Morgan Stanley iniciara su cobertura sobre el holding de aerolíneas otorgándole una recomendación de "sobreponderar" y un precio objetivo para sus títulos de 5,50 euros. La firma de análisis tildó a IAG como su aerolínea europea favorita, destacando su posición dentro del mercado, y anticipó que la compañía anunciará una nueva recompra de acciones para el ejercicio de 2026.

IAG presentará sus resultados del tercer trimestre el próximo 7 de noviembre. Desde su mínimo anual registrado el pasado 7 de abril, cuando su cotización bajó a los 2,45 euros, la firma ha rebotado un 87%. En el acumulado del año, además, las acciones de IAG firman una subida del 29%.

