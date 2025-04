El Ibex 35 acelera al final de la sesión

El Ibex 35 logró cerrar la jornada con un avance del 0,5%, pese a haber iniciado el día en terreno negativo. En comparación con otros índices europeos, el selectivo español ha tenido un mejor comportamiento, beneficiado por una menor exposición a sectores como la tecnología y la automoción, que han lastrado a sus homólogos. Movimientos dentro del Ibex 35 Dentro del Ibex 35, destacaron especialmente los títulos de Telefónica y Cellnex, que subieron cerca de un 2%. También sobresalieron las subidas en el sector de servicios básicos, con empresas como Naturgy y Enagás entre las más beneficiadas. Repsol también registró avances, impulsada por el repunte del precio del petróleo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el lado negativo, las farmacéuticas Grifols y Rovi cerraron con retrocesos superiores al 1%. El sector bancario tuvo un comportamiento desigual: mientras algunas entidades resistieron, Bankinter y CaixaBank registraron caídas del 1% y del 0,6%, respectivamente. Dudas en Europa y caídas en Wall Street Más allá del Ibex 35, en el panorama europeo la jornada fue dispar. El índice AEX de Países Bajos sufrió por el desplome del 5% de ASML, que, a pesar de presentar buenos resultados, decepcionó con sus cifras de pedidos. El CAC francés terminó prácticamente sin cambios, afectado por las pérdidas en el sector del automóvil, que contrarrestaron los avances del lujo. En Estados Unidos, el Nasdaq 100 profundiza sus pérdidas con una caída cercana al 1,5%. Nvidia lidera las bajadas, con un descenso del 6% provocado por nuevas restricciones del gobierno de Trump para exportar chips H20 a China, lo que ha afectado negativamente a todo el sector tecnológico. En cuanto a las materias primas, el oro volvió a destacarse con una subida de más del 2%. El petróleo y el bitcoin también mostraron un tono alcista. En el mercado de divisas, el euro continúa fortaleciéndose frente al dólar, superando ya los 1,13 dólares por euro.

