El Ibex 35 arranca con fuerza

El Ibex 35 empieza con fuerza la sesión y se anota subidas de alrededor de 0,2%. Hoy el foco estará en los datos de inflación de la Eurozona, en el discurso de Lagarde, pero sobre todo en el otro lado del Atlántico. La FED anunciará su decisión de tipos y sus proyecciones macro, lo que concentrará gran parte de la atención del mercado.
Las acciones de Indra son las más alcistas del Ibex 35 después de que Berenberg haya comenzado su cobertura con un precio objetivo que implica un potencial del 20% y se haya mostrado optimista con la compañía. Inditex también continúa con su particular repunte y parece que los ánimos de los inversores sobre la empresa han cambiado después del reporte semestral de la semana pasada. Por otro lado, IAG o Amadeus se anotan subidas.
La parte baja del Ibex 35 vuelve a estar copada por Solaria, que sigue experimentando una alta volatilidad y la lucha entre los bajistas y los alcistas dentro de su accionariado. Aunque cuenta con el respaldo de algunas casas de análisis, todavía hay una fuerte presión de los cortos. Por su parte, ArcelorMittal o Redeia también se anotan caídas, pero en general no vemos un castigo excesivo en la bolsa española.
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
