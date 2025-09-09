¿Por qué caen las acciones de Solaria?

Las acciones de Solaria sufren una corrección impresionante y retroceden un 8% en la sesión del martes. La compañía española de energía y medio ambiente se enfrenta hoy a la mayor caída en 5 meses, convirtiendo a las acciones de Solaria en la peor del sector en la jornada. Los movimientos del mercado lastran a las acciones de Solaria Durante la sesión del martes, el volumen negociado en Solaria se ha situado en 1,63 millones de acciones, más del doble de la media registrada en las últimas 20 jornadas (683.530 títulos). El 60% de las operaciones se ejecutaron en el lado de la demanda (bid), lo que evidencia una presión vendedora relevante. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tras la fuerte revalorización observada hace diez sesiones, el valor ha vuelto a registrar descensos que están siendo aprovechados para incrementar posiciones cortas. Este aumento en la operativa bajista alimenta un círculo de presión adicional sobre la cotización, ya que las caídas incentivan nuevas aperturas de cortos, intensificando la tendencia negativa. En ausencia de catalizadores fundamentales que expliquen el retroceso, la volatilidad reciente parece estar dominada por la dinámica de este tipo de estrategias. En términos de rentabilidad acumulada, las acciones de Solaria avanzan un 42% en lo que va de año. Fuente: Plataforma de XTB

