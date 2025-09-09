lee mas
Invertir implica riesgos.
Invertir implica riesgos.

¿Por qué caen las acciones de Solaria?

17:43 9 de septiembre de 2025

Las acciones de Solaria sufren una corrección impresionante y retroceden un 8% en la sesión del martes. La compañía española de energía y medio ambiente se enfrenta hoy a la mayor caída en 5 meses, convirtiendo a las acciones de Solaria en la peor del sector en la jornada. 

Los movimientos del mercado lastran a las acciones de Solaria

Durante la sesión del martes, el volumen negociado en Solaria se ha situado en 1,63 millones de acciones, más del doble de la media registrada en las últimas 20 jornadas (683.530 títulos). El 60% de las operaciones se ejecutaron en el lado de la demanda (bid), lo que evidencia una presión vendedora relevante.

Tras la fuerte revalorización observada hace diez sesiones, el valor ha vuelto a registrar descensos que están siendo aprovechados para incrementar posiciones cortas. Este aumento en la operativa bajista alimenta un círculo de presión adicional sobre la cotización, ya que las caídas incentivan nuevas aperturas de cortos, intensificando la tendencia negativa. En ausencia de catalizadores fundamentales que expliquen el retroceso, la volatilidad reciente parece estar dominada por la dinámica de este tipo de estrategias.

 

En términos de rentabilidad acumulada, las acciones de Solaria avanzan un 42% en lo que va de año.  

GrÃ¡fico con la cotizaciÃ³n de las acciones de Solaria
 

Fuente: Plataforma de XTB

 

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.

Escrito por

Paula Esteban

Compartir:
Volver

Noticias de Mercado

10.09.2025
21:02

La inflación del IPP sugiere recortes significativos. Drones rusos sobre Polonia

Alzas en Wall Street: récords históricos impulsados por Oracle y expectativas de la Fed Wall Street en máximos históricos Las...

 19:29

📣 Previa de reunión del BCE

El BCE regresa de su receso de verano para una reunión de decisión de tipos de interés. Dada la sólida situación económica...

 17:39

El Ibex 35 vuelve a generar optimismo

  El Ibex 35 se dispara en la jornada de hoy y rompe con fuerza los 15.000 puntos de nuevo para reanimar el ánimo inversor. El selectivo...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de Clientes de todo el mundo

Hazte cliente Descarga la app Descarga la app