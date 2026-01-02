El Ibex 35 cierra un 2025 histórico y con las expectativas de los inversores por las nubes tras romper los 17.000 puntos. Sin embargo, hay varios factores a los que estar muy atentos y que nos dan pistas sobre su desempeño en 2026. ¿Hasta dónde puede llegar el Ibex 35?

2025, el segundo mejor año del Ibex 35

El Ibex 35 tuvo una década de los 90 y 2000 con un gran comportamiento, impulsado por la entrada de España en la UE, el euro y la posterior burbuja inmobiliaria. Sin embargo, tras el estallido de dicha burbuja el selectivo español entró en un periodo de estancamiento donde no tenía una dirección clara.

Este estancamiento estaba muy influenciado por la banca, ya que los bajos tipos de interés impulsados por el BCE para evitar la deflación y reactivar la economía hacía que las entidades no pudieran obtener el beneficio de su negocio: el diferencial de tipos de interés. Sin embargo, el repunte inflacionario tras la pandemia, principalmente en el 2022, provocó que el BCE tuviera que elevar los tipos a una velocidad récord. Esto ha permitido a los bancos españoles incrementar sus beneficios a cotas nunca vistas antes, llevándolos también a unas valoraciones récord.

En ese camino, el 2025 ha sido el segundo mejor del Ibex 35 con dividendos de su historia, superando incluso los años del boom inmobiliario y a la altura de los 90. Tan solo en una ocasión ha tenido un periodo de 3 años en el que no ha terminado subiendo 5 años consecutivos, y fue después de 2012-2014. Pensamos que hay muchas probabilidades de que esto último se repita en 2026.

El despegue del Ibex 35 no es cosa de un año

Si observamos los periodos de 3 años desde el 1992, también podemos ver cómo el selectivo español ha tenido una rentabilidad histórica. En concreto, el periodo de 2022-2025 ha sido el cuarto mejor periodo de 3 años de su historia, solo por detrás de los años 90, con una rentabilidad anualizada del 32,8% y superando al periodo del boom inmobiliario.

El Ibex 35 con dividendos se caracteriza por tener lo que se conoce como colas anchas. Es decir, los extremos de su distribución son más anchos que los de una distribución normal. Esto ocurre en la bolsa en general, pero nos sorprende que el 23,5% de los años se ha anotado una subida superior al 30%. Es decir, de los años de subida (64,7%) el 36,4% de ellos han reportado una subida de más del 30%.

De hecho, de los 34 años estudiados, tan solo 3 han terminado con una subida de hasta el 10%, mientras que en 8 ocasiones ha terminado por encima del 30%.

¿Está caro el Ibex?

Estas subidas han llevado al Ibex 35 a valoraciones muy exigentes. En concreto, su actual PER forward es de 13,7 veces y aunque parezca reducido, está un 21,6% por encima de su media de los últimos 3 años, un 11,3% por encima de la de los últimos 5 años, un 9,1% por encima de su media de los últimos 10 años y un 17,5% por encima de la media desde 2006. Es decir, para justificar la valoración actual del selectivo tenemos que descontar un mejor escenario que en los últimos 10 o 20 años. Si bien hay argumentos a favor, creemos que la banca no cumple con este criterio para los últimos 3 años. Todo ello usando el beneficio proyectado por el consenso de analistas de Bloomberg para los próximos 12 meses, que también podría no cumplir con las expectativas.

Actualmente, el Ibex 35 cotiza por encima de las 2 desviaciones estándar de su media de los últimos 3 años y a tan solo un 7,4% de su PER máximo de 2007 antes del pinchazo de la burbuja.

Precio objetivo del Ibex 35 a 2026

En la tesis completa podréis ver un análisis detallado de los valores que más han impulsado al selectivo español, como Indra, la banca y otras compañías. Ahora nos centramos en la valoración del Ibex 35 de cara al 2026. El principal motivo por el que somos conservadores con el potencial del Ibex 35 es el sector bancario, ya que en el tercer trimestre del 2025 ya vimos una caída del 0,5% del beneficio neto, lo que nos hace pensar que en el 2026 la banca podrá como mucho incrementar sus beneficios a un ritmo de dígito bajo. Con todo ello, esperamos que los beneficios de las empresas del Ibex 35 podrían crecer en un 5% en el 2025, impulsadas por el sector energético, de defensa y de consumo.

Además, pensamos que el múltiplo no se expandirá, ya que aunque empresas como Inditex pueden experimentar un aumento por la mejora de expectativas, los múltiplos de la banca podrían deteriorarse ligeramente a medida que el mercado recoge beneficios después de unas altas remuneraciones al accionista que no tienen mayor potencial de mejora. Esto puede lastrar al selectivo y suponer un freno importante a pesar de que otros valores consigan un buen desempeño. Esto nos deja con un precio objetivo para el 2025 de 16.632 puntos, por lo que no vemos potencial desde los precios actuales.