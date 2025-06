El Ibex 35 avanza gracias a Solaria

Apertura alcista en los principales selectivos mundiales, gracias al impulso del cierre alcista de ayer en Estados Unidos, que vive una nueva ola de optimismo después de publicarse los buenos datos de empleo. Con estas subidas y las de los índices asiáticos, el índice MSCI de renta variable global alcanza hoy nuevos máximos históricos. Valores con mejor comportamiento en el Ibex 35 El Ibex 35 busca de nuevo superar la barrera de los 14.200 puntos, liderado de nuevo por Solaria. La compañía de energía renovable continúa su tendencia alcista de los últimos días, motivado por el cierre de cortos y presentar unos espectaculares resultados trimestrales, debido a una mayor generación de energía y un desempeño destacado en infraestructuras. A ello se suman nuevos contratos que fortalecen su flujo de caja y mejoran la previsibilidad de sus ingresos a futuro. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entidades bancarias y de consumo discrecional también suben a lo largo de la mañana, recuperando las caídas de ayer. Especialmente interesante será el rendimiento de las empresas financieras en el medio plazo, dado que los malos datos macroeconómicos publicados en los últimos días como han sido los PMIs de servicios y de manufacturas, y una inflación por debajo del 2% presionarán al BCE para recortar los tipos de interés. Valores con peor comportamiento en el Ibex 35 La subida en los bonos está limitando el comportamiento de las compañías más endeudadas del Ibex 35, siendo las utilities las que lideran las caídas del selectivo, perjudicadas también por su carácter defensivo. Caídas también en las constructoras y en Indra, que sigue consolidand niveles después de haber duplicado el precio de sus acciones desde principio de año. Wall Street pendiente del empleo Los futuros de Wall Street se mantienen positivos, después de dos días consecutivos de subidas, a la espera de conocer más datos sobre el mercado laboral de la primera potencia mundial. Si bien algunos economistas temen un debilitamiento notable del empleo estadounidense en los próximos meses sobre todo a partir de septiembre debido a los aranceles, esto aún no se ha reflejado en los datos. Este impacto moderado ha aumentado el optimismo y ayudado a contrarrestar las preocupaciones sobre las políticas comerciales del presidente Donald Trump, que esta noche ha descrito a Xi Jinping como una persona “extremadamente difícil para llegar a un acuerdo” mientras los dos países se enfrentan por las acusaciones de Estados Unidos de que China está incumpliendo una tregua comercial firmada en Ginebra el mes pasado.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.