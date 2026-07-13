El Ibex 35 busca catalizadores

El Ibex 35 ha empezado la semana con calma. El selectivo español sube un 0,2% en lo que llevamos de sesión y con los inversores sin prestar demasiada atención a la guerra entre Irán y Estados Unidos. Esta semana tendremos algunos datos relevantes de inflación y resultados empresariales que podrían impactar en el Ibex 35, como los de TSMC, pero de momento los inversores son cautos.

Empresas del Ibex 35 que más suben

Las acciones de Telefónica son las más alcistas de la sesión del Ibex 35, con subidas de más de un 2%. El presidente de Telefónica, Marc Murtra, está convencido de que el camino es la consolidación a nivel europeo, pero para ello debemos ver más flexibilidad por parte del regulador europeo. En cualquier caso, la compañía se encuentra en un periodo de transición. Acerinox también repunta a pesar de que las tensiones en Oriente Medio no vienen precisamente bien a sus sector, mientras que Repsol si se ve beneficiada por la guerra debido a los repuntes del petróleo. Aún así, el brent sigue por debajo de los 80$ el barril.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

En la parte baja del Ibex 35 vemos poco movimiento. Las acciones de Rovi caen un 3%, pero se debe principalmente al descuento del dividendo que pagará esta misma semana. Por su lado, IAG sí que sufre un descenso que podemos achacar a los nuevos repuntes de los precios del petróleo y el grupo aéreo podría volver al foco de las preocupaciones del mercado si la guerra se intensifica aún más.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.