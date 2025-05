El Ibex 35 busca romper sus máximos anuales

Inicio de jornada ligeramente a la baja en los mercados europeos, que consolidan sus últimos avances debido a la disminución de las tensiones comerciales y una temporada de resultados sorprendentemente positiva. El Ibex 35, a por sus máximos anuales El Ibex 35 se desmarca de sus principales homólogos intentando superar sus máximos anuales rompiendo la barrera de los 13.800 puntos liderado una vez más por las presentaciones de resultados y la tendencia alcista de las empresas más dependientes del ciclo económico. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el arranque del día, Merlin Properties consigue afianzarse en la parte alta de la tabla después de sorprender positivamente a los mercados con sus datos del primer trimestre del año. Un periodo en el que ha ganado 84,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 30% en comparación con las cifras del mismo periodo del año anterior, con una mayor ocupación, y con el proyecto los centros de datos como punta de lanza para su futuro. Por otro lado, los bancos mantienen su escalada dentro del Ibex 35, con Sabadell siendo el valor más destacado de la industria, agotándose poco a poco los plazos de la consulta pública realizada por el gobierno. Las utilities, que durante los últimos días han sufrido el impulso en la rentabilidad de los bonos, recuperan al igual que ayer parte del terreno perdido. Telefónica no consigue mejorar sus resultados Aun así, el protagonista de la sesión del Ibex 35 es Telefónica, que ha presentado sus resultados trimestrales. Sus cifras siguen mostrando la dificultad de la compañía para conseguir crecimientos sanos de manera sostenida. Incluso ajustando para comparar las cifras de ambos trimestres en igualdad de condiciones, los ingresos apenas crecen más del 1 % y el único mercado que destaca es Brasil (+6,2% en moneda constante), muy penalizado en el consolidado por la fuerte depreciación del real brasileño. Seguimos pensando que Telefónica necesita nuevas fuentes de crecimiento para captar la atención de los inversores y optimizar sus costes para aumentar la generación de caja. Concentrarse en mercados estables está bien, pero necesitas invertir en otros mercados en expansión o tus cifras nunca crecerán. Avances en Wall Street, que cotiza en positivo en el año Las acciones tecnológicas impulsaron ayer la sesión en Wall Street, al anunciarse que empresas como Nvidia y AMD, suministrarán semiconductores a una empresa de inteligencia artificial de Arabia Saudí para un proyecto de centro de datos valorado en 10.000 millones de dólares. Después de un repunte del 22% desde los mínimos del 7 de abril, el índice S&P 500 ahora está al alza en el año. Uno de los mayores regresos a corto plazo en la historia del mercado, gracias a la pausa de los aranceles recíprocos y los últimos acuerdos comerciales. Ahora queda por saber qué ocurrirá con el resto de socios comerciales como es el caso de la UE, que podría obtener peores resultados al llegar de los últimos a la mesa de negociación, lo cual sería perjudicial para aquellos países con mayor superávit como es el caso de Alemania o Irlanda. Aunque el mercado aleja las probabilidades de recortes de tipos por parte de la FED, no lo tenemos tan claro. Los últimos avances en materia comercial descuentan un menor impacto en la inflación, mientras que las cifras de empleo debido al periodo de consulta y las implicaciones del DOGE, o crecimiento ante la expectativa de que continúen aumentando las importaciones, podrían empezar a resentirse en las próximas semanas. Por su parte, el petróleo continúa su recuperación, acumulando un alza del 10% desde sus mínimos anuales. Este rebote se explica por la debilidad del dólar, los acuerdos comerciales recientes y la tensión geopolítica en Oriente Medio. El próximo catalizador importante puede ser mañana, cuando se prevén conversaciones entre Ucrania y Rusia en Estambul con la esperanza de un alto el fuego tras tres años del estallido del conflicto más dramático en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

