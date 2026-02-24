Las acciones de Telefónica suben algo más de un 1% después de presentar unos resultados poco atractivos. Las cifras de la compañía han estado muy condicionadas por el ERE en España y las salidas de países de hispanoamérica. ¿Cuáles han sido las claves de los resultados de Telefónica?

Cifras clave de los resultados de Telefónica del cuarto trimestre del 2025:

Ingresos: 9.174 millones de euros, +0,7% interanual

EBITDA ajustado: 3.198 millones de euros, +2% interanual

Beneficio neto ajustado: 405 millones de euros, -26,3% interanual

Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Telefónica

Evolución de los ingresos

Los resultados de Telefónica han mostrado una aceleración en algunas áreas. En concreto, en España el crecimiento de los ingresos en el cuarto trimestre de 2025 se aceleró hasta el 1,8% interanual gracias al aumento de los nuevos accesos netos de más del 26% y a pesar de que los ingresos por usuario han descendido desde los 90,7€ en el cuarto trimestre de 2024 hasta los 89,7€ en el 4T2025. Sin embargo, Brasil ha sido la región con mejor desempeño en el último trimestre, con un crecimiento del 5,8% interanual y del 7,1% a tipo de cambio constante gracias a un buen desempeño en móvil, aunque no ha sido suficiente para que en el año el crecimiento corriente sea negativo. En cualquier caso, los ingresos por usuario del área de fibra no han parado de descender a lo largo de todo el año, lo que ha dañado al resultado del 2025 y no deja buenas perspectivas de cara a 2026. En Alemania los ingresos cayeron un 4% interanual en el cuarto trimestre de 2025. Los ingresos por usuario de O2 sufrieron una caída del 1,2% interanual, aunque se debió a actividad promocional de segundas y terceras tarjetas. En cualquier caso, el desempeño en el año completo fue malo, con una caída de los ingresos del 3,8%. Por último, señalar que Reino Unido también sufrió una caída de los ingresos de más del 10% interanual y del 8,3% a tipo de cambio constante por la caída de los ingresos por usuario. Todo ello dejó el crecimiento de los ingresos de Telefónica en el 1,3% interanual a tipo de cambio constante y 0,7% corriente en el cuarto trimestre, mientras que en el año completo esto fue del 1,5% y del -1,5% respectivamente.

Márgenes y otras métricas: las pérdidas se disparan

A nivel de márgenes, el margen EBITDA ajustado de Telefónica mejoró desde el 34,4% hasta el 34,9%, principalmente por el aumento de Brasil hasta el 45% y a pesar de la caída de España y Alemania.

El resto de métricas se han quedado en línea con lo esperado, con el flujo de caja libre para todo el año en unos 2.800 millones de euros. Sin embargo, los resultados han estado muy condicionados por el ERE en España y por la salida de algunos mercados de Latinoamérica. En concreto, Telefónica España se ha anotado unos gastos de reestructuración de unos 2.500 millones de euros en el cuarto trimestre de 2025, mientras que las pérdidas contables por la salida de países como Argentina, Perú y otros, ha ascendido a 235 millones de euros en el último trimestre pero 2.384 millones de euros en el año completo. Esto ha causado que las pérdidas netas en el cuarto trimestre de 2025 asciendan a -3.239 millones de euros, mientras que para el año completo lo hacen hasta los -4.318 millones de euros y superan los 49 millones de euros perdidos en 2025.

El guidance para el 2026 sigue siendo conservador, aunque se ha mejorado ligeramente la previsión de caja.

Conclusión

En definitiva, seguimos viendo a una compañía en pleno proceso de reestructuración que necesita de crecimiento inorgánico para poder acelerar sus ingresos. Por tanto, la compañía es probable que siga sufriendo en el corto plazo.

Las acciones de Telefónica suben un 4% en este 2026.