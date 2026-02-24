- Telefónica mejora en el cuarto trimestre pero sufre en el año
- El ERE y la reestructuración tienen un coste
- Las pérdidas se disparan
- Las acciones de Telefónica suben en la apertura
- Telefónica mejora en el cuarto trimestre pero sufre en el año
- El ERE y la reestructuración tienen un coste
- Las pérdidas se disparan
- Las acciones de Telefónica suben en la apertura
Las acciones de Telefónica suben algo más de un 1% después de presentar unos resultados poco atractivos. Las cifras de la compañía han estado muy condicionadas por el ERE en España y las salidas de países de hispanoamérica. ¿Cuáles han sido las claves de los resultados de Telefónica?
Cifras clave de los resultados de Telefónica del cuarto trimestre del 2025:
- Ingresos: 9.174 millones de euros, +0,7% interanual
- EBITDA ajustado: 3.198 millones de euros, +2% interanual
- Beneficio neto ajustado: 405 millones de euros, -26,3% interanual
Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Telefónica
Evolución de los ingresos
Los resultados de Telefónica han mostrado una aceleración en algunas áreas. En concreto, en España el crecimiento de los ingresos en el cuarto trimestre de 2025 se aceleró hasta el 1,8% interanual gracias al aumento de los nuevos accesos netos de más del 26% y a pesar de que los ingresos por usuario han descendido desde los 90,7€ en el cuarto trimestre de 2024 hasta los 89,7€ en el 4T2025. Sin embargo, Brasil ha sido la región con mejor desempeño en el último trimestre, con un crecimiento del 5,8% interanual y del 7,1% a tipo de cambio constante gracias a un buen desempeño en móvil, aunque no ha sido suficiente para que en el año el crecimiento corriente sea negativo. En cualquier caso, los ingresos por usuario del área de fibra no han parado de descender a lo largo de todo el año, lo que ha dañado al resultado del 2025 y no deja buenas perspectivas de cara a 2026. En Alemania los ingresos cayeron un 4% interanual en el cuarto trimestre de 2025. Los ingresos por usuario de O2 sufrieron una caída del 1,2% interanual, aunque se debió a actividad promocional de segundas y terceras tarjetas. En cualquier caso, el desempeño en el año completo fue malo, con una caída de los ingresos del 3,8%. Por último, señalar que Reino Unido también sufrió una caída de los ingresos de más del 10% interanual y del 8,3% a tipo de cambio constante por la caída de los ingresos por usuario. Todo ello dejó el crecimiento de los ingresos de Telefónica en el 1,3% interanual a tipo de cambio constante y 0,7% corriente en el cuarto trimestre, mientras que en el año completo esto fue del 1,5% y del -1,5% respectivamente.
Márgenes y otras métricas: las pérdidas se disparan
A nivel de márgenes, el margen EBITDA ajustado de Telefónica mejoró desde el 34,4% hasta el 34,9%, principalmente por el aumento de Brasil hasta el 45% y a pesar de la caída de España y Alemania.
El resto de métricas se han quedado en línea con lo esperado, con el flujo de caja libre para todo el año en unos 2.800 millones de euros. Sin embargo, los resultados han estado muy condicionados por el ERE en España y por la salida de algunos mercados de Latinoamérica. En concreto, Telefónica España se ha anotado unos gastos de reestructuración de unos 2.500 millones de euros en el cuarto trimestre de 2025, mientras que las pérdidas contables por la salida de países como Argentina, Perú y otros, ha ascendido a 235 millones de euros en el último trimestre pero 2.384 millones de euros en el año completo. Esto ha causado que las pérdidas netas en el cuarto trimestre de 2025 asciendan a -3.239 millones de euros, mientras que para el año completo lo hacen hasta los -4.318 millones de euros y superan los 49 millones de euros perdidos en 2025.
El guidance para el 2026 sigue siendo conservador, aunque se ha mejorado ligeramente la previsión de caja.
Conclusión
En definitiva, seguimos viendo a una compañía en pleno proceso de reestructuración que necesita de crecimiento inorgánico para poder acelerar sus ingresos. Por tanto, la compañía es probable que siga sufriendo en el corto plazo.
Las acciones de Telefónica suben un 4% en este 2026.
Wall Street se enfrenta al miedo📉Heico se desploma un 13%
🍩Ni computación cuántica ni IA: La empresa que hoy sube un DULCE 30%
El futuro ya no está en el software: esta es la nueva apuesta tecnológica en bolsa
El sector más prometedor junto a la IA: ¿qué pasa con D‑Wave?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.