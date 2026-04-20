El Ibex 35 sufre las consecuencias de las tensiones geopolíticas

El Ibex 35 termina el lunes con fuertes descensos, superando ampliamente el 1%. El selectivo español achaca de nuevo la incertidumbre en Oriente Medio, mientras Estados Unidos e Irán no han anunciado ningún tipo de prórroga a la tregua que acaba esta semana. Los precios del crudo repuntan y las empresas cíclicas sufren.

Movimientos en el Ibex 35

La parte alta de la tabla ha estado copada por Repsol. La compañía ha subido alrededor de un 2% por las subidas de los precios del petróleo. Además, hay que señalar que de todo el petróleo procesado por Repsol, tan solo el 10% proviene de Oriente Medio, por lo que a nivel de volumen no se ve tan afectada por la caída del suministro de la región. Otras utilities han conseguido repuntar también algo más del 1%, en lo que vemos como un movimiento de nuevo a valores con ingresos más estables.

Por la parte baja la banca ha sufrido fuertes caídas. Las acciones de BBVA han sido las peores después de recibir un recorte de precio objetivo por parte de UBS. En cualquier caso, la banca sigue expuesta a un alto riesgo geopolítico que puede causar caídas en la demanda de crédito en un año en el que se esperaba una normalización de los ingresos. También cae IAG, expuesta a los precios del combustible para aviones, que se ha doblado desde el inicio del conflicto. IAG está menos expuesta a la escasez de combustible que otras compañías, ya que Iberia, Vueling y Level tienen su hub en España, donde tan solo importamos el 10% del petróleo de Oriente Medio, mientras que el 80% del queroseno consumido se produce en España.

Europa y Estados Unidos sufren

Europa también ha sufrido caídas, con el DAX alemán descendiendo más de un 1% y la mayor parte de las compañías del índice en rojo. El tono negativo también se ha trasladado a Estados Unidos, con el Nasdaq 100 anotándose caídas del 0,8%. Las bolsas carecían de catalizadores en el día de hoy y los resultados más importantes vendrán a finales de semana, lo que ha provocado que los inversores se centren en el escenario geopolítico. La realidad es que hasta que no presenten cifras los hiperescaladores los mercados no terminarán de confiar en las últimas subidas, ya que el foco a nivel de empresas sigue estando en estas compañías.

Otros activos

El oro ha continuado con su dinámica de caídas en los días negativos para las bolsas. El aumento de las tensiones geopolíticas se traduce en una mayor inflación y más probabilidades de subidas de tipos. Esto perjudica al oro porque no produce rentas y se beneficia de un entorno de tipos de interés reales negativos. El brent sigue por debajo de los 100$, pero estos niveles de manera tan sostenida pueden empezar a pesar en la economía global en forma de inflación y descenso del consumo. Por su lado, el índice dólar ha conseguido mantener el tipo.