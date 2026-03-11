🚀Las acciones de Inditex despegan un 5% tras resultados: este es el secreto de la compañía

Inditex presenta unas cifras sólidas y sigue mostrando fortaleza, a pesar de que los crecimientos siguen sin llegar de nuevo al doble dígito. La empresa sigue teniendo un gran potencial por delante con la expansión de tiendas, aunque el crecimiento comparable parece ralentizarse. Por todo ello, las acciones de Inditex están repuntando un 5% en este inicio de sesión. ¿Cuáles han sido las claves de los resultados de Inditex? Recuerda que Inditex es una de las compañías de nuestra Selección de Ideas para invertir en bolsa, que puedes encontrar en el apartado de formación de nuestra web.

Cifras clave de los resultados de Inditex del 2025

Ingresos: 39.864 millones de euros, +3,2% interanual y -0,03% frente a lo esperado

EBIT: 7.997 millones de euros, +5,9% interanual y +1,08% frente a lo esperado

Beneficio neto: 6.220 millones de euros, +6% interanual y +1,12% frente a lo esperado

Opinión del Equipo de análisis de XTB España sobre los resultados del 2025 de Inditex

Inditex sigue mostrando fortaleza

Creemos que las cifras de Inditex son sólidas. La compañía ha mostrado una leve ralentización del crecimiento de los ingresos en el 4T2025 (cuarto trimestre del 2025) con respecto al 3T2025 del 4,9% interanual al 4,3% interanual. En cualquier caso, el crecimiento a tipo de cambio constante para el año fue del 7%, lo que sigue siendo una cifra sólida.

Inditex continúa teniendo potencial de crecimiento

Tenemos que señalar que aunque parte del crecimiento de los ingresos venga por el aumento del espacio de venta, el aumento de las tiendas comparables es mayor. En concreto, en el año el espacio total de venta se incrementó en un 1,5%, mientras que los ingresos a tipo de cambio constante lo hicieron en el 7% ya señalado. Por ello, creemos que la compañía sigue teniendo mucho potencial de crecimiento, a medida que el sector de la moda continúa recuperándose e Inditex ampliando su red de tiendas. La marca más importante de Inditex es Zara, con algo más del 67% del espacio total de ventas de la compañía y con 6 veces más espacio que Bershka que es la segunda marca con mayor área total de ventas. Aunque el inversor pueda pensar que las marcas secundarias son menos rentables y que esta expansión perjudicará el margen, es todo lo contrario. Bershka tuvo en 2025 un retorno sobre el capital invertido del 50% frente al 36% de Zara (que también incluye Zara Home y Lefties), por lo que estas marcas son igual o más rentables que Zara y todavía no tienen presencia en países con un gran potencial. Además, Bershka fue la marca que mayor contribución tuvo en el crecimiento de los ingresos, con un aumento de las ventas de 356 millones de euros (+12,2% interanual).

La cifra que nos ha decepcionado ha sido el crecimiento de las ventas online, que tan solo crecieron un 4,8% en el 2025 completo y muestran una clara normalización.

Conclusión de las cifras de Inditex

Inditex ha conseguido ampliar sus márgenes y mantener sus retornos en un contexto complicado. En concreto, su margen operativo (EBIT) se expandió en 5 décimas, hasta el 20,1%, mientras que el retorno sobre el capital empleado se mantuvo en el 40%. Además, el crecimiento del primer mes de ventas de su 2026 fiscal los ingresos han crecido un 9% interanual a tipo de cambio constante y en este ejercicio se espera un impacto de la divisa de tan solo el 1%, por lo que las cifras de la compañía pueden ser muy buenas en este 2026. Si sumamos la expansión del espacio comercial y la integración de la nueva tecnología de alarmado y de pago, además de una mejora en el sentimiento del consumidor en el sector, el 2026 puede ser un gran año para Inditex.

En los próximos días lanzaremos la revisión de su precio objetivo.

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