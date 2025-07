El Ibex 35, camino de recuperar los 14.000 puntos

Apertura alcista de los principales selectivos europeos, con el Ibex 35, el Dax 40 y el Cac 40 cotizando en positivo, que celebran los acuerdos comerciales de Estados Unidos con sus principales socios comerciales. Movimientos más destacados en el Ibex 35 El Ibex 35 reacciona ante estas noticias con tímidos avances recuperando por momentos los 14.000 puntos y subiendo alrededor de un 0,19%. De momento las utilities están liderando los movimientos del mercado, al iniciarse la semana con caídas en la rentabilidad de los bonos. Situación que también impulsa a valores como Colonial o Merlin. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En la parte baja de la tabla del Ibex 35 encontramos a las entidades bancarias, que cotizan en camino de cerrar una primera mitad de año histórica, aprovechando resultados récords. Los datos anuales publicados a lo largo del mes de febrero, fueron el principal motivo de las subidas que llevamos en el año, gracias a las subidas de los tipos de interés de los bancos centrales y el crecimiento económico del país, apoyado en los servicios y el turismo. Aunque hemos asistido a varios recortes este año, en Europa, el ciclo de bajadas de tipos se ha ralentizado algo más de lo que se esperaba hace unos meses, lo que ha dado margen a las compañías del sector para seguir obteniendo beneficios récord, y recibir fuertes entradas de capital. Creemos que esta tendencia positiva en Europa podría continuar en los próximos meses. Los bajos tipos de interés y las medidas de estímulo impulsarán los beneficios corporativos, y se estima que tanto Estados Unidos como Europa generarán un crecimiento de beneficios del 10 % al 11 % el próximo año. Las acciones europeas cotizan con un descuento del 35 % respecto a sus homólogas estadounidenses, lo que genera valoraciones atractivas, las empresas europeas además también pagan dividendos más altos, mientras que los rendimientos de las recompras se han vuelto comparables. Wall Street camino de romper máximos Más allá del Ibex 35, los futuros del S&P 500 suben de nuevo tras el cierre récord del índice el viernes, gracias a los nuevos acuerdos. Canadá ha retirado esta madrugada su impuesto a los servicios digitales aplicado a las empresas tecnológicas para reanudar las conversaciones con Estados Unidos, mientras el ministro de finanzas francés, Eric Lombard, dijo que la Unión Europea puede alcanzar algún tipo de acuerdo comercial antes de la fecha límite del 9 de julio. Las acciones japonesas también subieron un 0,8% después de que el principal negociador del país extendiera su estancia en Estados Unidos para continuar las conversaciones comerciales. Wall Street sigue su camino a romper nuevos máximos, aunque vemos tres maneras en que este auge podría romperse: la narrativa de la IA cambia de nuevo, los datos económicos empiezan a mostrar la amenaza de un menor crecimiento y una mayor inflación derivada de los aranceles, o bien, los inversores se dan cuenta de que la aparente fortaleza de los consumidores y las empresas estadounidenses es un espejismo. En las materias primas vemos pocos movimientos en general comparado a la tensión de las últimas semanas. Lo más destacado son las subidas en el oro aprovechando la debilidad del dólar, recuperando terreno después de caer a sus mínimos del último mes.

