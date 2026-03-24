El Ibex 35 cierra con dudas

El Ibex 35 termina la sesión de hoy con dudas a pesar de que el resto de índices europeos han terminado en positivo. La jornada ha sido mixta debido a que en Estados Unidos también vemos caídas y todo indica que la euforia de ayer descontó totalmente las palabras de Trump y esa pausa de 5 días en los que no se atacarán instalaciones energéticas en Oriente Medio.

Puig despega y lidera al Ibex 35

Dentro del Ibex 35 las acciones de Puig han sido las más destacadas, con subidas superiores al 12% después de que se haya anunciado que la empresa está en conversaciones con Estée Lauder para una posible fusión. Desde nuestro punto de vista, la operación crearía un gran operador en el sector que podría hacerle frente de manera más clara a L'Oréal. Una compañía más grande y con más recursos también permitiría mayor innovación y gasto en publicidad, que es fundamental para mantener la posición dentro del sector. Sin embargo, la clave de la operación es el precio pagado por Puig. Desde XTB estimamos un precio objetivo para las acciones de Puig de 23,5 euros, por lo que todavía hay mucho margen de subida desde los precios actuales. La compañía salió a bolsa en unos 24,5 euros y pensamos que la familia no venderá el negocio muy por debajo de esas cifras. Por tanto, de momento preferimos esperar y en función de las condiciones de la oferta, será recomendable para el accionista acudir o no acudir. Si el precio de valoración de las acciones de Puig es menor que esos 23,5 euros, pensamos que es mejor que la empresa continúe su camino sola, de lo contrario se estaría destruyendo valor para el accionista. También en la parte alta se han ubicado valores como Cellnex o Acciona Energía.

Indra vuelve a caer con fuerza

En la parte baja del Ibex 35 hemos vuelto a ver a Indra. La incertidumbre sobre si Ángel Escribano seguirá siendo o no presidente de la compañía y su conflicto con el gobierno español está dañando la imagen de la empresa y la confianza de los inversores. Mañana podríamos conocer nuevas noticias, pero todo apunta a que al menos uno de los hermanos se mantendrá en el consejo. Por otro lado, la banca también ha sufrido hoy y se ve salpicada por las dudas en el mercado de crédito privado.

Jornada mixta en Europa y Estados Unidos

Más allá del Ibex 35, en el plano internacional hemos visto al DAX con las mismas dudas que el Ibex. Por su parte, el AEX neerlandés ha repuntado con fuerza mientras que el CAC y el FTSE inglés han tenido una jornada con menos movimiento. En Estados Unidos vemos caídas en el Nasdaq 100 y el S&P 500, pero el Dow Jones soporta, beneficiándose de la falta de tecnológicas. En el plano macro, hemos conocido los PMIs de la Eurozona y aunque el sector servicios ha sufrido una caída, el manufacturero ha mejorado. Probablemente veamos un mayor deterioro en el próximo informe, donde veremos la mella real que está causando el impacto.

Ante los ataques continuos en Oriente Medio, los precios del petróleo siguen al alza y el Brent no se despega demasiado de los 100$ el barril. Mientras el estrecho siga bloqueado y la guerra en activo, es poco probable que los precios del petróleo caigan por debajo de los 90$ el barril, y es muy probable que siga rondando los 100$ hasta que veamos mayor claridad en las negociaciones y se respeten las instalaciones energéticas.